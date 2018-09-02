Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)

Bu galerideki soruların yanıtları ilk bakışta kolay görünüyor ama aslında hiç de öyle değil. Bakalım siz doğru yanıtları bulabilecek misiniz...

Giriş Tarihi: 02.09.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 18:41 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





