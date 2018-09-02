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Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)

Bu galerideki soruların yanıtları ilk bakışta kolay görünüyor ama aslında hiç de öyle değil. Bakalım siz doğru yanıtları bulabilecek misiniz...

Giriş Tarihi: 02.09.2018 18:39 Güncelleme Tarihi: 02.09.2018 18:41
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Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Süpermarkete bir hırsız dadanmıştır.Ocak, Nisan ve Haziran aylarında yaşanan hırsızlık vakalarına dair güvenlik kameraları görüntüleri bu şekildedir: Ocak 2017
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Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Nisan 2017
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Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Haziran 2017Bu görüntüleri izleyen görevliler hırsızı tespit eder. Görüntülerdeki kişiler arasından hırsız hangisi?
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Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Çok kolay gibi görünen bu sorunun yanıtını bulmak epey zor.
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Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Sıcak bir yaz günü dedektif ve ortağı kaçak bir mahkumu aramaktadır. Çok hızlı akan ve derin bir nehrin kenarında serinlemeye çalışan gençlerin yanına giderek, onlar yaşlarında bir kaçağı aradıklarını söyler. Gençlerden biri nehrin karşı kıyısını işaret eder ve az önce yanlarından geçtiğini nehre atlayarak karşı kıyıya ulaştığını anlatır. İsterlerse karşıya geçmeleri için dedektif ve ortağına botunu verebileceğini söyler. Ancak dedektif bu teklifi reddeder ve aradıkları kaçağın bu üç gençten biri olduğunu düşünür. Dedektif bu kanıya nasıl varmıştır?
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Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
John bir odada kapana kısılmıştır. Odada sadece masa, sandalye ve çıkabilmek için iki kapı vardır. Ancak kapılardan bir tanesinin arkasında birkaç gündür hiçbir şey yememiş çok aç bir aslan vardır. Diğer kapıda güneşin altında içi öldürücü derecede sıcak cam bir tünele çıkmaktadır. John bu odadan nasıl kaçar?
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Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Cevabı hiç kolay değil! (Marketteki hırsız kim?)
Aşağıdaki numaralara göre otomobilin park ettiği yerde hangi sayı vardır?
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