Çin'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri

Çin'de bir şirket tarafından yapılması planlanan bu dev sualtı şehri görenleri hayrete düşürüyor. Şu an fotoğrafta gördükleriniz ilerleyen yıllarda gerçeğe dönebilir Çinli tasarım firması AT Design Office tarafından tasarlanan bu yüzen şehir, yaklaşık 50 metrelik bir köprüyle Hong Kong, Macau ve Zhujai’yi birbirine bağlayacak İnsanların yaşayabileceği bu şehirde genelde camlar kullanılacak. Böylelikle sanki denizin içinde yaşıyormuşsunuz gibi hissedilecek. Gerçekten inanılmaz bir konsept çalışması olan yüzen sualtı şehri, önümüzdeki yıllarda gerçek olabilir.