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'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri

'de bir şirket tarafından yapılması planlanan bu dev sualtı şehri görenleri hayrete düşürüyor.

    Giriş Tarihi: 24.06.2018 00:33 Güncelleme Tarihi: 24.06.2018 00:36
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    'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Çin'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Şu an fotoğrafta gördükleriniz ilerleyen yıllarda gerçeğe dönebilir
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    'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Çin'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    li tasarım firması AT Design Office tarafından tasarlanan bu yüzen şehir, yaklaşık 50 metrelik bir köprüyle Hong Kong, Macau ve Zhujai’yi birbirine bağlayacak
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    'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Çin'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    İnsanların yaşayabileceği bu şehirde genelde camlar kullanılacak.
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    'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Çin'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Böylelikle sanki denizin ide yaşıyormuşsunuz gibi hissedilecek.
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    'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Çin'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Gerçekten inanılmaz bir konsept çalışması olan yüzen sualtı şehri, önümüzdeki yıllarda gerçek olabilir.
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    'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Çin'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
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    'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
    Çin'de yapılması planlanan inanılmaz yüzen sualtı şehri
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