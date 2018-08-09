Çinli emekli mühendis evinde kurdu! Şimdi Apple'ı geçti...

Çinli emekli mühendis Ren Zhengfei'nin apartman dairesinde 3 bin dolar sermaye ile kurduğu şirketi Huawei şimdi Apple'ı geçti... Çin ordusundan emekli olan Ren Zhengfei’nin apartman dairesinde 3 bin dolar sermaye ile kurduğu Huawei, akıllı telefon pazarında liderliğe doğru gidiyor. Çiçek anlamına gelen Huawei, dünyada Apple’ı sollayarak gözüne Samsung’u kestirdi. Şu anda dünyanın en büyük teknoloji üretim merkezi Çin’in Shenzhen şehri. Takvimler 1987 yılını gösteriyor. Çin ordusunda mühendis olarak çalışan orta yaşlarında bir teknoloji meraklısı, şehrin kaderini değiştiren bir karar verdi. Ya çalıştığı enerji şirketi ‘South Sea Oil’de çalışmaya devam edecekti, ya da elindeki 3 bin dolarla hayal ettiği işi yapacaktı. O ikincisini tercih etti. Shenzhen’deki bir apartmanın alt katında bir ofisi tuttu ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin telekomünikasyon ve iletişim sistemlerini için verdiği teşvik paketlerinden yararlanarak şirketini kurdu. İlk işi ise telefon ve elektronik cihaz tuşlarının üretimi ve geliştirilmesi oldu. Bahsettiğimiz bu girişimci Ren Zhengfei. Kurduğu şirket ise günümüzde teknoloji devleri arasında ismi geçen ve Çince anlamı çiçek olan ‘Huawei’. Huawei aradan geçen 31 yılda apartman dairesinde kurulan bir şirketten teknoloji devlerine meydan okuyan hatta onları geçen bir duruma geldi. Geçen hafta ise Zhengfei’nin önüne çok önemli bir rapor bırakıldı. Bu rapor araştırma şirketi IDC’nin hazırladığı çeyreksel akıllı telefon sevkiyatı raporuydu.