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Çinliler bunu da başardı! Yakında satışa çıkıyor...

Yıllardır konuşulan si hayata geçiyor. Adı pek duyulmamış Çinli bir firma ilk cihazını yakında satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 01.11.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 14:25
Çinliler bunu da başardı! Yakında satışa çıkıyor...
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Çinliler bunu da başardı! Yakında satışa çıkıyor...
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Çinliler bunu da başardı! Yakında satışa çıkıyor...
Adı pek de duyulmamış olan bir firma, katlanan ekran si yarışında bir adım öne geçtiğini ve ilk katlanabilen akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazır olduklarını duyurdu.
Çinliler bunu da başardı! Yakında satışa çıkıyor...
Merkezi ABD'nin merkezi olan Califorina'da bulunan ancak kökleri Çin'e dayanan Royole, FlexiPai adını verdiği yeni telefonunu Pekin'de düzenlenen lansmanla tanıttı.
Çinliler bunu da başardı! Yakında satışa çıkıyor...
Ekran açık haldeyken 7,8 inç (19,8 cm) ebatlarında.
Çinliler bunu da başardı! Yakında satışa çıkıyor...
Ancak kapalı haldeyken üç farklı küçük ekran işlevi görebiliyor. Ön yüz, arka yüz ve katlanan bölümdeki ekranlar, aynı anda farklı görüntüleri yansıtabiliyor.
Çinliler bunu da başardı! Yakında satışa çıkıyor...
Sadece 6 yıl önce kurulmuş olan Royole, bugünden itibaren yeni telefonlar için Çin'de ön siparişler almaya başlayacağını açıkladı.
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