Çöpten üretilen enerji binlerce evin ihtiyacını karşılıyor

"DEPOLAMA SAHALARININ BULUNDUĞU BÖLGELER, YAŞANABİLİR ÇEVRE HALİNE GETİRİLİYOR"
Tesis müdürü Baran Yıldırım da Elazığ'da toplanan bütün atıkların enerjiye dönüştüğünü belirtti.
Yıldırım, şöyle konuştu:
"Toplanan atıklar, oluşturulan çöp iskelesi üzerine serilerek, sıkıştırılıyor. Sıkıştırılan çöplerin üzeri günlük örtü malzemesi ile kapatılıyor ve çöp deposu oluşuyor. Çöplerin oksijensiz ortamda çürümesi sonucu oluşan metan gazının toplanmasını sağlayan delikli boruların topladığı gazın tesise ulaşmasını sağlayan taşıyıcı hatlar yapılıyor. Daha sonra içten yanmalı, 20 silindirli motorlarda yakılarak bertaraf ediliyor. Motorların çalışmasıyla meydana gelen mekanik enerji, alternatör vasıtasıyla elektrik enerjisine dönüştürülüyor."