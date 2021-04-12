Çöpten üretilen enerji binlerce evin ihtiyacını karşılıyor

Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Zuhal Ekmen, AA muhabirine, çevreye ve insana duyarlı bir belediye olduklarını söyledi.

Kent genelinde günlük olarak toplanan çöpleri ekonomiye kazandırdıklarını dile getiren Ekmen, "Evsel nitelikli katı atıkların Katı Atık Depolama Sahası'nda depolanması ile metan gazının atmosfere salınımı engellenerek, iklim değişikliğine sebep olan zararlı gazların önüne geçilmiş olunuyor. Tesisten, çevreye sağladığı yararın yanı sıra elektrik üretiminden aldığı pay ile de önemli bir kar elde ediliyor." dedi.