Ctrl+Alt+Del'in ilginç hikayesi

Hepimizin yıllardır bilgisayarlarda kullandığı ctrl-alt-del tuş kombinasyonunun hikayesini biliyor musunuz? Bilgisayar klavyelerinin vazgeçilmez kombinasyonu ctrl+alt+delete'nin neden seçildiğini biliyor musunuz? Ya da bu kombinasyon için neden aynı anda basılması zor tuşlar seçildi? Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan kişisel bilgisayarlar 1980’li yılların başından itibaren kullanılmaya başlandı. Bu dönemde IBM şirketi de kişisel bilgisayarlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyordu. IBM’in kişisel bilgisayar projesinde çalışan araştırmacılar ne zaman programlamayla ilgili bir problemle karşılaşsalar bütün sistemin yeniden başlatılması gerekiyordu. Ancak sistemin kullanıcı tarafından yeniden başlatılması sırasında gerçekleştirilen bellek testleri zaman kaybına neden olduğundan, projede çalışan mühendislerden David Bradley sistemin bellek testleri yapılmaksızın yeniden başlatılmasını sağlayan bir kısayol komutu oluşturdu. Başlangıçta bu amaçla Control + Alt + Escape tuşları seçilmişti. Ancak bu tuşlara aynı anda tek elle basılabilmesi mümkün olduğundan, sistemin yanlışlıkla yeniden başlatılmasını ve veri kaybını engellemek amacıyla Escape yerine Delete tuşu tercih edildi. Mühendislerin kendi karşılaştıkları sorunların çözümü için geliştirdiği bu komuttan, sonraki yıllarda Microsoft tarafından geliştirilen Windows işletim sistemini kullanan tüketiciler de yararlanmaya başladı.