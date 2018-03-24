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Ctrl+Alt+Del'in hikayesi

Hepimizin yıllardır larda kullandığı ctrl-alt-del tuş kombinasyonunun hikayesini biliyor musunuz?

Giriş Tarihi: 24.03.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 24.03.2018 23:33
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Ctrl+Alt+Del'in hikayesi
Ctrl+Alt+Del'in ilginç hikayesi
klavyelerinin vazgeçilmez kombinasyonu ctrl+alt+delete'nin neden seçildiğini biliyor musunuz? Ya da bu kombinasyon için neden aynı anda basılması zor tuşlar seçildi?
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Ctrl+Alt+Del'in hikayesi
Ctrl+Alt+Del'in ilginç hikayesi
Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan kişisel lar 1980’li yılların başından itibaren kullanılmaya başlandı. Bu dönemde IBM şirketi de kişisel bilgisayarlar üzerine çalışmalar gerçekleştiriyordu.
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Ctrl+Alt+Del'in hikayesi
Ctrl+Alt+Del'in ilginç hikayesi
IBM’in kişisel projesinde çalışan araştırmacılar ne zaman programlamayla ilgili bir problemle karşılaşsalar bütün sistemin yeniden başlatılması gerekiyordu.
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Ctrl+Alt+Del'in hikayesi
Ctrl+Alt+Del'in ilginç hikayesi
Ancak sistemin kullanıcı tarafından yeniden başlatılması sırasında gerçekleştirilen bellek testleri zaman kaybına neden olduğundan, projede çalışan mühendislerden David Bradley sistemin bellek testleri yapılmaksızın yeniden başlatılmasını sağlayan bir kısayol komutu oluşturdu.
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Ctrl+Alt+Del'in hikayesi
Ctrl+Alt+Del'in ilginç hikayesi
Başlangıçta bu amaçla Control + Alt + Escape tuşları seçilmişti. Ancak bu tuşlara aynı anda tek elle basılabilmesi mümkün olduğundan, sistemin yanlışlıkla yeniden başlatılmasını ve veri kaybını engellemek amacıyla Escape yerine Delete tuşu tercih edildi.
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Ctrl+Alt+Del'in hikayesi
Ctrl+Alt+Del'in ilginç hikayesi

Mühendislerin kendi karşılaştıkları sorunların çözümü için geliştirdiği bu komuttan, sonraki yıllarda Microsoft tarafından geliştirilen Windows işletim sistemini kullanan tüketiciler de yararlanmaya başladı.

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Ctrl+Alt+Del'in hikayesi
Ctrl+Alt+Del'in ilginç hikayesi
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