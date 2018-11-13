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binalardaki etkisini amortisörle azaltacaklar

Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim görevlileri, binalara uygulandığında etkisini yarıya yarıya azaltması planlanan amortisör sistemi geliştirdi.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 13.11.2018 09:33 Güncelleme Tarihi: 13.11.2018 09:43
Depremin binalardaki etkisini amortisörle azaltacaklar

Türkiye'de 5 ila 8 katlı bina yapı stokuna uygulanabilen, Türkiye'nin gerçek verileriyle test edilmiş, TÜBİTAK onaylı "Depreme Duyarlı Yapıların MR Damperlerle Kontrolü" projesinin, başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda uygulanması öngörülüyor.

Depremin binalardaki etkisini amortisörle azaltacaklar

Üniversitesi (SAÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Osman Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de en büyük mühendislik fakültelerinden biri olduklarını belirterek, le ilgili jeofizik, inşaat mühendisliği ve makine mühendisliği bölümlerinin ciddi çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

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Depremin binalardaki etkisini amortisörle azaltacaklar

Geleceğe yönelik projeksiyonlar oluşturma çalışmalarının olduğuna değinen Ayhan, "Burada yapılan akademik çalışmaların gerçek hayata maksimum fayda getirecek şekilde aktarılabilmesi için gerçek yapıların ölçeğinde bu çalışmaların sağlaması ve optimum hale getirilmesi gerekecek." dedi.

Depremin binalardaki etkisini amortisörle azaltacaklar

"DEPREMİN ETKİSİNİ YÜZDE 50 AZALTAN AMORTİSÖR GELİŞTİRİLDİ"

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Engin de " öldürmez binalar öldürür" sözünden esinlenerek depremlerde canlıların gördüğü zararı en aza indirmek adına çalışmaya başladıklarını anlattı.

Engin, akıllı hale getirdikleri ve uzaktan da kumanda edilebilen amortisörün, zeminden gelen titreşimlere göre o binayı koruyacak en iyi kalkanı devreye aldığını kaydetti.

Depremin binalardaki etkisini amortisörle azaltacaklar

"Şunu sevinçle ifade edebilirim ki özellikle Türkiye'de 5 ila 8 katlı bina yapı stokuna uygulanabilen, Türkiye'nin gerçek verileriyle test edilmiş, yarı aktif çalışan akıllı mekatronik sistemi geliştirmiş durumdayız." diyen Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dahası bunun içerisindeki sıvıyı da ilk defa yerli olarak geliştirmiş durumdayız. Dolayısıyla elimizde yüzde 100 yerli, akıllı, ülkemizdeki deprem verilerine, bina yapı stokuna uygun çalışabilecek bir amortisör sistemin olduğunu söyleyebilirim. Test verilerimiz şunu gösterdi ki bu sistemi kullandığımızda minimumda yüzde 40-45 bandında, en fazla yüzde 67'ye varan oranda, ancak ortalama olarak baktığımızda yüzde 50 civarında bir sönümleme gerçekleştirmiş durumdayız. Bu da şu anlama geliyor, binanın hasar görmesine yol açacak etkenleri, biz yarı yarıya sönümlemiş durumdayız. oluşuna engel olamadığımıza göre, 'Hasarı meydana getiren etkiler ortaya çıktıktan sonra bunu ne kadar sönümleyebiliriz?' sorusuna 'Yüzde 50' cevabını verebiliriz şimdi."

Depremin binalardaki etkisini amortisörle azaltacaklar

Projenin tamamlandığını ve TÜBİTAK'tan mazbatalarını aldığını söyleyen Engin, sistemin binanın bulunduğu duruma, bölgeye, kat sayısına, statiğine göre yerleştirilme biçimlerinin tayin edilmesi gerektiği bilgisini verdi.

Amortisör sistemin genellikle en fazla yükü taşıyan birinci katlara uygulandığına değinen Engin, "Eğer birinci katı güvenli hale getirirseniz, onun taşıdığı yükü de güvenli hale getirmiş oluyorsunuz." dedi.

"e Duyarlı Yapıların MR Damperlerle Kontrolü" adı verilen projenin deprem dışında başta savunma sanayisi olmak üzere birçok alanda kullanılabileceğini aktaran Engin, "Biz burada deprem uygulamasını yaptık, bu amortisör herhangi bir alanda örneğin diz protezlerinden tutun uzay çalışmalarına, helikopterin rotorlarının titreşimlerinin sönümlenmesinde, bir çamaşır makinesinin sönümlenmesinde bile kullanılabilecek sayısız alanı var. Biz özellikle savunma sanayimizdeki titreşim problemlerine bu sistemin çok akıllı bir çözüm olabileceğini değerlendiriyoruz. En önemli uygulama alanımız deprem." diye konuştu.

Depremin binalardaki etkisini amortisörle azaltacaklar

"TÜRKİYE'DEKİ KANUN VE YÖNETMELİKLER JAPONYA'DAN AŞAĞI DEĞİL"

Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Gülen ise Türkiye ve dünyadaki ler üzerinde çalıştıklarını, Avrupa ile Türkiye, Hindistan arasında kalan bölgenin deprem risk haritasını oluşturduklarını belirtti.

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