Dev uçak böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)

Dünyanın en büyük uçaklarından birisi olan Boeing 787-9 Dreamliner'ın yapılış görüntüleri şaşırtıyor. İşte uçağın birleştirilme işlemi... Aralıksız 17 saat uçacak olan dev parçanın son şeklini aldığı o anlar... Dünyanın en büyük uçaklarından biri... Binlerce kilometre mesafeyi kat etmek için 17 saatlik uçuşa başlamadan önce son şeklini alıyor! Boeing 787-9 Dreamliner model uçak işte adım adım böyle ortaya çıkıyor Kanat takım işlemi... Kanat takım işlemi.. Dreamliner, Avrupa ve Avustralya'yı birbirine bağlayacak! Tam 17 saatte.. Doğrudan uçuşla Perth'ten başlayan yolculuk Batı Avustralya'da son bulacak Uçağın kaplanması ve boya işlemi 4 gün sürüyor.