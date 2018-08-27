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Dev böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)

Dünyanın en büyük larından birisi olan Boeing 787-9 Dreamliner'ın yapılış görüntüleri şaşırtıyor. İşte uçağın birleştirilme işlemi...

Giriş Tarihi: 27.08.2018 17:19 Güncelleme Tarihi: 27.08.2018 19:16
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Dev böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Dev uçak böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Aralıksız 17 saat uçacak olan dev parçanın son şeklini aldığı o anlar... Dünyanın en büyük larından biri... Binlerce kilometre mesafeyi kat etmek için 17 saatlik uçuşa başlamadan önce son şeklini alıyor!
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Dev böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Dev uçak böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Boeing 787-9 Dreamliner model işte adım adım böyle ortaya çıkıyor
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Dev böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Dev uçak böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Kanat takım işlemi...
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Dev böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Dev uçak böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Kanat takım işlemi..
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Dev böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Dev uçak böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Dreamliner, Avrupa ve Avustralya'yı birbirine bağlayacak! Tam 17 saatte..
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Dev böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Dev uçak böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Doğrudan uçuşla Perth'ten başlayan yolculuk Batı Avustralya'da son bulacak
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Dev böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Dev uçak böyle birleştiriliyor! (Aralıksız 17 saat uçacak)
Uçağın kaplanması ve boya işlemi 4 gün sürüyor.
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