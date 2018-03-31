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Diğer leri taşıyan devasa gemi:

Bazı ler boyutlarıyla büyük ilgi çekmeyi başarıyor. Bunlardan birisi de adlı gemi.

Giriş Tarihi: 31.03.2018 20:02 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 20:04
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Diğer leri taşıyan devasa gemi:
Diğer gemileri taşıyan devasa gemi: Blue Marlin
Daha önce diye bir duymuş muydunuz? Devasa boyutu ve özellikleriyle zamanında adından çok söz ettiren bu gemi hala dünyanın en görkemli gemilerinden birisi.
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Diğer leri taşıyan devasa gemi:
Diğer gemileri taşıyan devasa gemi: Blue Marlin
75 bin tona kadar yük taşıyabilen ; oyuncak, televizyon ya da kahve yerine başka gemiler ve petrol sondaj platformları taşıyor.
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Diğer leri taşıyan devasa gemi:
Diğer gemileri taşıyan devasa gemi: Blue Marlin
’in uzunluğu 217, derinliği ise 42 metre. nin güvertesi iki futbol sahası büyüklüğünde. 13 deniz mili hıza ulaşabilen gemi 17 bin beygir gücüne sahip dizel motorlarla hareket ettiriliyor.
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Diğer leri taşıyan devasa gemi:
Diğer gemileri taşıyan devasa gemi: Blue Marlin
’e bu leri yükleyebilecek kadar büyük vinç bulmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla gemi tasarlanırken çok akılcı bir uygulama yapılmış.
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Diğer leri taşıyan devasa gemi:
Diğer gemileri taşıyan devasa gemi: Blue Marlin
’in güvertesi suya batabiliyor. Hatta tanklarının tamamı suyla dolduğunda, güvertesi su yüzeyinin 13 metre altına kadar inebiliyor.
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Diğer leri taşıyan devasa gemi:
Diğer gemileri taşıyan devasa gemi: Blue Marlin
ler ve sondaj platformları yüzdürülerek geminin hizasına getiriliyor. Tanklar boşaltılarak güvertenin seviyesi yükseltiliyor.
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Diğer leri taşıyan devasa gemi:
Diğer gemileri taşıyan devasa gemi: Blue Marlin
’in bugüne kadar taşıdığı en büyük kargo, BP’ye ait petrol sondaj platformu Thunder Horse oldu.
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