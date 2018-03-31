Diğer gemileri taşıyan devasa gemi: Blue Marlin

Bazı gemiler boyutlarıyla büyük ilgi çekmeyi başarıyor. Bunlardan birisi de Blue Marlin adlı gemi. Daha önce Blue Marlin diye bir gemi duymuş muydunuz? Devasa boyutu ve özellikleriyle zamanında adından çok söz ettiren bu gemi hala dünyanın en görkemli gemilerinden birisi. 75 bin tona kadar yük taşıyabilen gemi; oyuncak, televizyon ya da kahve yerine başka gemiler ve petrol sondaj platformları taşıyor. Blue Marlin’in uzunluğu 217, derinliği ise 42 metre. Geminin güvertesi iki futbol sahası büyüklüğünde. 13 deniz mili hıza ulaşabilen gemi 17 bin beygir gücüne sahip dizel motorlarla hareket ettiriliyor. Blue Marlin’e bu gemileri yükleyebilecek kadar büyük vinç bulmak neredeyse imkansız. Dolayısıyla gemi tasarlanırken çok akılcı bir uygulama yapılmış. Blue Marlin’in güvertesi suya batabiliyor. Hatta tanklarının tamamı suyla dolduğunda, güvertesi su yüzeyinin 13 metre altına kadar inebiliyor. Gemiler ve sondaj platformları yüzdürülerek geminin hizasına getiriliyor. Tanklar boşaltılarak güvertenin seviyesi yükseltiliyor. Blue Marlin’in bugüne kadar taşıdığı en büyük kargo, BP’ye ait petrol sondaj platformu Thunder Horse oldu.