Dünden bugüne Galaxy Note ailesi!

Galaxy Note7: Vazgeçilmesi En Zor Telefon!
2016 yılının Ağustos ayında New York'taki Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılan Galaxy Note7, yuvarlatılmış kenarlara sahip tasarımı ile teknoloji severleri adeta kalbinden vurmuştu. Dünyanın ilk iris tarama özelliğine sahip telefonu olan Galaxy Note7, bir önceki modele göre daha hızlı olan 8 çekirdekli işlemci, 4GB bellek, 64GB dâhili depolama alanı ve 512GB'a kadar microSD kart desteğine sahipti.
Suya ve toza dayanıklılığı IP68 sertifikası ile belgelenmiş olan telefonun bir başka yeniliği de USB Type-C arabirimini hayatımıza sokması oldu. Ayrıca Samsung'un sanal gerçeklik gözlüğü Gear VR da Galaxy Note7 ile tam uyumluydu.
Galaxy Note7'nin satışa çıkmasından çok kısa bir süre bataryası nedeniyle Samsung tarafından geri çağırılması kullanıcılar arasında büyük bir üzüntü yarattı. Cihazlarını geri vermek istemeyen çok sayıda kullanıcının ikna edilmesi epey güç oldu. Samsung'un bu süreçte sorumluluğu kabul ederek hiçbir kullanıcısını mağdur etmemesi takdir topladı. Benzer bir sorunu sektörde hiçbir markanın bir daha yaşamaması için öncülük eden Samsung, pil teknoloji konusunda dünyanın ileri gelen bilim insanlarından bir kurul oluşturarak 8-aşamalı güvenlik protokolünü geliştirdi. Bu protokolü tüm sektörün kullanımına açan Samsung, teknoloji alanındaki yol göstericiliğini bir kez daha kanıtlamış oldu.
Tanıtımdan yaklaşık 9 ay sonra Galaxy Note7'yi çok sevmiş olan kullanıcılar için yenilenmiş pil dışında Galaxy Note7 ile birebir aynı olan Galaxy Note FE (Fan Edition) satışa sunuldu. Galaxy Note FE, Türkiye'de satışa resmi olarak sunulmamasına rağmen hala ilgi ile karşılanan bir telefon olmaya devam ediyor.