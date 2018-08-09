Dünden bugüne Galaxy Note ailesi!

Galaxy Note II ile Bir Adım Daha İleri!

2012 yılında gerçekleştirilen IFA fuarında ibüyük bir heyecanla beklenen Galaxy Note II'nin tanıtımı yapıldı. Galaxy Note II'nin Super AMOLED ekranı daha da büyüyerek 5.5 inç boyutuna ulaştı ve 16:9 ekran oranı ile video izleme keyfini bir kat daha artırdı.

S Pen telefonun ekranına iki kez tıklatıldığında açılan Popup Note penceresi ile anında not almak mümkün hale gelmişti ve istenilen fotoğraf ya da yazıyı bir başkasına göndermek saniyeler içinde gerçekleştirilebiliyordu. Aynı şekilde çekilen fotoğrafların üzerine el yazısı ile not almak ve bunları paylaşmak da büyük kolaylık sağlıyordu.

Galaxy Note II ile gelen bir büyük yenilik de Çoklu Pencere özelliğiydi. Kullanıcılar artık telefon ekranını ikiye bölerek farklı uygulamaları aynı anda kullanabiliyordu. Ekranın yarısında bir video izlerken diğer yarısında not almak gibi kolaylıklar hayatlarımıza girmiş oldu.

Galaxy Note II'de önemli donanımsal iyileştirmeler de yapıldı. Öncelikle 1.6 GHz hızında dört çekirdekli işlemciye geçilirken bellek de 2GB'a yükseltildi. 16GB ve 32GB'lık dahili depolama alanı seçeneklerine 64GB seçeneği de eklendi. Tabi isteyen kullanıcılar 64GB'lık bir microSD kart kullanarak bu değeri 128GB'a kadar çıkarabiliyordu. Yeterli boş alanı olmadığı için fotoğraflarını ve videolarını düzenli olarak silmek zorunda kalanlara bu değerler hayal gibi geliyordu.Pil ise 3100 mAh kapasitesine ulaşarak bu güçlü telefonun uzun süre şarja ihtiyaç duymadan çalışabilmesini sağlıyordu.