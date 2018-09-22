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Dünya değişiyor! O ülkede ‘’ dönemi başlıyor!

Çin yakın zamanda vatandaşların notlandırılacağı 'sosyal skor' sistemini 2020'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Böylece sosyal skoru kötü olan insanlar kredi alamayacaklar.

Giriş Tarihi: 22.09.2018 00:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 00:49
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Dünya değişiyor! O ülkede ‘’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor’ dönemi başlıyor!
Bilimkurgu antolojisi dizisi 'Black Mirror 2020 yılına geldiğimizde gerçek olabilir. Zira Çin yönetimi dizideki ütopik dünyaya oldukça benzeyen '' sistemini 2 yıl içinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
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Dünya değişiyor! O ülkede ‘’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor’ dönemi başlıyor!
Dünyanın en kalabalık ülkesi Çin yaklaşık 1.4 milyar kişiye ev sahipliği yapıyor. Bu projenin önündeki en büyük engel olarak Çin'in kalabalık nüfusu görülüyor.
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Dünya değişiyor! O ülkede ‘’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor’ dönemi başlıyor!
Geçtiğimiz aylarda gönüllülük esası ile kullanıma sunulan sistem ile ilgili yeni detaylar ise şöyle...
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Dünya değişiyor! O ülkede ‘’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor’ dönemi başlıyor!
Mobil cihazlara yüklenecek bir uygulamayla çalışacak sistemde kullanıcılar hem sanal hem de gerçek hayatlarında mercek altına alınacak ve notlandırılacak.
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Dünya değişiyor! O ülkede ‘’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor’ dönemi başlıyor!
Vatandaşlar aldıkları puanlara göre A, B, C ve D olarak dört farklı kademede derecelendirilecek.
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Dünya değişiyor! O ülkede ‘’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor’ dönemi başlıyor!
'A' bin 50 puan ve üzerinde notu olan vatandaşlara verilecek ve bu kişiler dürüst ve örnek vatandaş olarak değerlendirilecek.
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Dünya değişiyor! O ülkede ‘’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor’ dönemi başlıyor!
D kategorisini notu ise 599 puandan düşük. Bu Notu alanlar güvenilmez vatandaş olarak değerlendirilecek.
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