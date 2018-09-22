Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor’ dönemi başlıyor!
Çin yakın zamanda vatandaşların notlandırılacağı 'sosyal skor' sistemini 2020'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Böylece sosyal skoru kötü olan insanlar kredi alamayacaklar.
Giriş Tarihi: 22.09.2018 00:47 Güncelleme Tarihi: 22.09.2018 00:49
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor
’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor
’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor
’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor
’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor
’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor
’ dönemi başlıyor!
Dünya değişiyor! O ülkede ‘sosyal skor
’ dönemi başlıyor!