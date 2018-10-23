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devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

Henüz 10 yaşında; ama yaşıtlarından farklı öyle bir şey yapıyor ki devleri gözünü onun üzerinden ayıramıyor!

Giriş Tarihi: 23.10.2018 09:19 Güncelleme Tarihi: 23.10.2018 09:27
Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

Oyuncaklarıyla oynamayı bıraktı; başardığı 'şey'le nın gündemine oturdu!

Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

Altı yaşında kodlama öğrenen , sekiz yaşına geldiğinde adlı bir oyun yarattı.

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Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

Bu oyunun amacı ise diğer çocuklara kodlama yapmayı öğretmek.

Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

'in duyulmasının ardından , pek çoğu 'da gerçekleştirilen çocuklara kodlama atölyelerinde görev aldı.

Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

Girdiği bir yarışmada, tasarladığı kutu oyunuyla 2500 dolar ödül kazanarak dikkat çeken , Cartoon Network'ün reklamcılarının ilgisini çekmiş.

Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

Kanalın çektiği "Gerçek Powerpuff Girls" videolarında yer alan 'nın şöhreti ve kariyeri o noktadan sonra hızla yükselmiş.

Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

Yaptığı oyun Amazon'da 1000 kopya satan ve 35 bin dolar kazandıran oldukça başarılı bir girişimci.

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