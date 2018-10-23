Dünya devleri 10 yaşındaki bu kızın peşinde!

Henüz 10 yaşında; ama yaşıtlarından farklı öyle bir şey yapıyor ki dünya devleri gözünü onun üzerinden ayıramıyor! Oyuncaklarıyla oynamayı bıraktı; başardığı 'şey'le dünyanın gündemine oturdu! Altı yaşında kodlama öğrenen Metha, sekiz yaşına geldiğinde CoderBunnyz adlı bir oyun yarattı. Bu oyunun amacı ise diğer çocuklara kodlama yapmayı öğretmek. CoderBunnyz'in duyulmasının ardından Metha, pek çoğu Google'da gerçekleştirilen çocuklara kodlama atölyelerinde görev aldı. Girdiği bir yarışmada, tasarladığı kutu oyunuyla 2500 dolar ödül kazanarak dikkat çeken Metha, Cartoon Network'ün reklamcılarının ilgisini çekmiş. Kanalın çektiği 'Gerçek Powerpuff Girls' videolarında yer alan Metha'nın şöhreti ve kariyeri o noktadan sonra hızla yükselmiş. Yaptığı oyun Amazon'da 1000 kopya satan ve 35 bin dolar kazandıran Matha oldukça başarılı bir girişimci.