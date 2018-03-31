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Dünyanın en büyük lerinden... (Hiç kurtulan var mı?)

, dünyanın bilinen en büyük lerinden birisi. İşte bu büyük gizemin hikayesi.

Giriş Tarihi: 31.03.2018 20:13 Güncelleme Tarihi: 31.03.2018 20:17
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Dünyanın en büyük lerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Dünyanın en büyük gizemlerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Yüzyıllardır lanetli bölge olarak tanımlanan nden kurtulan biri var mı?
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Dünyanın en büyük lerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Dünyanın en büyük gizemlerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Yüzlerce uçak ve gemi enkazının bulunduğu bu bölgede hayatını kaybeden insan sayısı binlerle ifade edilmektedir. Ve işte 1970 yılında Porto Rico'dan Miami'ye uçan Amerikalı pilot yaşadığı ilginç deneyim..
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Dünyanın en büyük lerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Dünyanın en büyük gizemlerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
"Porto Rico'dan Miami'ye doğru havalandım, yolculuğumun otuzuncu dakikasında çok garip olaylar yaşamaya başladım. Önce bütün elektronik cihazlarım arızalandı ve pusulam bozuldu. Hemen durumu kuleye bildirdim ancak etrafımda gördüğüm manzara beni şok etti.
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Dünyanın en büyük lerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Dünyanın en büyük gizemlerinden... (Hiç kurtulan var mı?)

Uçağımın etrafını beyaz bir sis bulutu sarıyordu ve adeta etrafımda bir tünel oluşturuyordu tünelin sonunda mavi gökyüzünü görebiliyordum. Bu buluttan kurtulmak için hemen uçağı o tarafa doğru yönlendirdim ancak içinde bulunduğum buluttan tünelde önce beyaz düz çizgiler gördüm ve sonra bu çizgiler saat yönünde kıvrılmaya başladıkça...

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Dünyanın en büyük lerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Dünyanın en büyük gizemlerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Elektronik cihazlarım ve pusulam düzelmişti. Kuleye nerede olduğumu sordum ve onlar da bana üç dakikadır benden sinyal alamadıklarını ancak şimdi sinyal alabildiklerini ve Miami üzerinde olduğumu söylediler. Ben onlara bir hata yaptıklarını, henüz otuz üç dakikadır yolda olduğumu ve Miami'ye ulaşmak için otuz dakikam olduğunu söyledim ancak kafamı aşağıya çevirdiğimde şok olmuştum. Miami üstünde uçuyordum."
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Dünyanın en büyük lerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Dünyanın en büyük gizemlerinden... (Hiç kurtulan var mı?)

Tarih boyunca çok sayıda geminin, teknenin ve uçağın kaybolduğu Bermuda'ya dair çarpıcı haberlere bir yenisi eklendi.

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Dünyanın en büyük lerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
Dünyanın en büyük gizemlerinden... (Hiç kurtulan var mı?)
İnternette birçok yabancı blog, Küba sahil güvenlik ekiplerinin, 16 Mayıs tarihinde, Bermuda'da, başıboş halde dolaşan büyük bir yük gemisine müdahale ettiğini aktardı.
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