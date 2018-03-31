Dünyanın en büyük gizemlerinden... (Hiç kurtulan var mı?)

Bermuda Şeytan Üçgeni, dünyanın bilinen en büyük gizemlerinden birisi. İşte bu büyük gizemin hikayesi. Yüzyıllardır lanetli bölge olarak tanımlanan Bermuda Şeytan Üçgeninden kurtulan biri var mı? Yüzlerce uçak ve gemi enkazının bulunduğu bu bölgede hayatını kaybeden insan sayısı binlerle ifade edilmektedir. Ve işte 1970 yılında Porto Rico'dan Miami'ye uçan Amerikalı pilot yaşadığı ilginç deneyim.. Porto Rico'dan Miami'ye doğru havalandım, yolculuğumun otuzuncu dakikasında çok garip olaylar yaşamaya başladım. Önce bütün elektronik cihazlarım arızalandı ve pusulam bozuldu. Hemen durumu kuleye bildirdim ancak etrafımda gördüğüm manzara beni şok etti. Uçağımın etraf��nı beyaz bir sis bulutu sarıyordu ve adeta etrafımda bir tünel oluşturuyordu tünelin sonunda mavi gökyüzünü görebiliyordum. Bu buluttan kurtulmak için hemen uçağı o tarafa doğru yönlendirdim ancak içinde bulunduğum buluttan tünelde önce beyaz düz çizgiler gördüm ve sonra bu çizgiler saat yönünde kıvrılmaya başladıkça... Elektronik cihazlarım ve pusulam düzelmişti. Kuleye nerede olduğumu sordum ve onlar da bana üç dakikadır benden sinyal alamadıklarını ancak şimdi sinyal alabildiklerini ve Miami üzerinde olduğumu söylediler. Ben onlara bir hata yaptıklarını, henüz otuz üç dakikadır yolda olduğumu ve Miami'ye ulaşmak için otuz dakikam olduğunu söyledim ancak kafamı aşağıya çevirdiğimde şok olmuştum. Miami üstünde uçuyordum. Tarih boyunca çok sayıda geminin, teknenin ve uçağın kaybolduğu Bermuda'ya dair çarpıcı haberlere bir yenisi eklendi. İnternette birçok yabancı blog, Küba sahil güvenlik ekiplerinin, 16 Mayıs tarihinde, Bermuda'da, başıboş halde dolaşan büyük bir yük gemisine müdahale ettiğini aktardı.