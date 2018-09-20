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Dünyanın en çok satan markası

Giriş Tarihi: 20.09.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 20.09.2018 14:53
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Dünyanın en çok satan markası
Dünyanın en çok satan telefon markası

Adını bile duymamış olabilirsiniz; Ancak şu an milyonlarca insan bu u kullanıyor!

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Dünyanın en çok satan markası
Dünyanın en çok satan telefon markası

İşte dünyanın en çok satan markaları...

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Dünyanın en çok satan markası
Dünyanın en çok satan telefon markası

Oppo... Adını pek duymamış olabilirsiniz, ancak Çin sınırları başta olmak üzere dünyanın en çok satan 5'inci markası. Bakın bu yılın ikinci çeyreğinde kaç adet telefon satmış?

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Dünyanın en çok satan markası
Dünyanın en çok satan telefon markası

Oppo toplam satışı: 30.2 milyon adet...

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Dünyanın en çok satan markası
Dünyanın en çok satan telefon markası

Xiaomi... Türkiye'de geçtiğimiz günlerde ilk mağazasını açan Çinli dev bakın kaç satmış?

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Dünyanın en çok satan markası
Dünyanın en çok satan telefon markası

Xiaomi toplam satışı: 32 milyon adet...

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Dünyanın en çok satan markası
Dünyanın en çok satan telefon markası

Ve Apple... Dünyanın en çok satan markalarının içinde üçüncü sırada. Peki kaç milyon telefon satmayı başarmış dersiniz?

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