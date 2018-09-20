Dünyanın en çok satan telefon markası

Adını bile duymamış olabilirsiniz; Ancak şu an milyonlarca insan bu telefonu kullanıyor! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları... Oppo... Adını pek duymamış olabilirsiniz, ancak Çin sınırları başta olmak üzere dünyanın en çok satan 5'inci telefon markası. Bakın bu yılın ikinci çeyreğinde kaç adet telefon satmış? Oppo toplam satışı: 30.2 milyon adet... Xiaomi... Türkiye'de geçtiğimiz günlerde ilk mağazasını açan Çinli dev bakın kaç telefon satmış? Xiaomi toplam satışı: 32 milyon adet... Ve Apple... Dünyanın en çok satan telefon markalarının içinde üçüncü sırada. Peki kaç milyon telefon satmayı başarmış dersiniz?