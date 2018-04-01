Gelişen teknolojiyle birlikte otomobillerin hızları da artıyor. Peki günümüzde en hızlı otomobiller hangileri? Dünyanın en hızlı otomobili hangisi biliyor musunuz? İşte 2018 yılı itibarıyla dünyanın en hızlı 25 otomobili. Not: Araçlar yavaştan-hızlıya doğru ve 2018 yılı itibarıyla km/s hızı en yüksek olan modeller sıralanmıştır. 25. Ferrari 488 GTB (329.9 kms) 24.McLaren 675LT (329.9 kms) 23.Aston Martin V12 Vantage S (329.9 kms) 22.Audi R8 (329.9 kms) 21.Bentley Continental GT Speed (331.5 kms) 20.Ferrari GTC4Lusso (334.7 kms)