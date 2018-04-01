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Dünyanın en hızlı 25 i

Gelişen teknolojiyle birlikte lerin hızları da artıyor. Peki günümüzde en hızlı otomobiller hangileri?

Giriş Tarihi: 01.04.2018 21:12 Güncelleme Tarihi: 01.04.2018 21:19
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Dünyanın en hızlı 25 i
Dünyanın en hızlı 25 otomobili

Dünyanın en hızlı i hangisi biliyor musunuz? İşte 2018 yılı itibarıyla dünyanın en hızlı 25 otomobili.

Not: Araçlar yavaştan-hızlıya doğru ve 2018 yılı itibarıyla km/s hızı en yüksek olan modeller sıralanmıştır.

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Dünyanın en hızlı 25 i
Dünyanın en hızlı 25 otomobili
25. Ferrari 488 GTB (329.9 kms)
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Dünyanın en hızlı 25 i
Dünyanın en hızlı 25 otomobili
24.McLaren 675LT (329.9 kms)
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Dünyanın en hızlı 25 i
Dünyanın en hızlı 25 otomobili
23.Aston Martin V12 Vantage S (329.9 kms)
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Dünyanın en hızlı 25 i
Dünyanın en hızlı 25 otomobili
22.Audi R8 (329.9 kms)
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Dünyanın en hızlı 25 i
Dünyanın en hızlı 25 otomobili
21.Bentley Continental GT Speed (331.5 kms)
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Dünyanın en hızlı 25 i
Dünyanın en hızlı 25 otomobili
20.Ferrari GTC4Lusso (334.7 kms)
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