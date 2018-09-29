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'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!

insanları yı gelecekte bekleyen tehlikeleri tahmin etti. İşte dünyayı bekleyen korkunç son...

Giriş Tarihi: 29.09.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 29.09.2018 14:58
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'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
Dünya'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte 'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

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'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
Dünya'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!

10 bin yıl sonra

Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı adamlarına göre üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

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'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
Dünya'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
13 bin yıl sonra

'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.
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'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
Dünya'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
15 bin yıl sonra

Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; nın en büyük çölü yok olacak!
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'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
Dünya'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
20 bin yıl sonra

1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!
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'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
Dünya'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
36 bin yıl sonra

Küçük kırmızı cüce gezegen Ross 248, 3024 ışık yılı içinde Güneş'e en yakın yıldız olacak.
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'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
Dünya'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!
50 bin yıl sonra

Kuzey Amerika'nın doğusunda ABD ile Kanada arasında bulunan Niagara şelalesi yok olacak!
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