Dünya'yı gelecekte bekleyen korkunç tehlikeler!

Bilim insanları dünyayı gelecekte bekleyen tehlikeleri tahmin etti. İşte dünyayı bekleyen korkunç son... Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son... 10 bin yıl sonra Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak! 13 bin yıl sonra Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak. 15 bin yıl sonra Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak! 20 bin yıl sonra 1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş! 36 bin yıl sonra Küçük kırmızı cüce gezegen Ross 248, 3024 ışık yılı içinde Güneş'e en yakın yıldız olacak. 50 bin yıl sonra Kuzey Amerika'nın doğusunda ABD ile Kanada arasında bulunan Niagara şelalesi yok olacak!