E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

KOMUTA KADEMESİNİ TAŞIYACAK

E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarından biri. Ancak bu uçağı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği olası bir nükleer savaş durumunda askeri komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere donatılmış olması.