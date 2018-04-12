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(kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

'Kıyamet günü uçağı' olarak anılan uçağı gökyüzüne çıktı. Peki bu uçağa neden böyle deniliyor? Özellikleri neler?

Giriş Tarihi: 12.04.2018 22:28 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 22:31
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(kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)
E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki lardan biri olan , son günlerde yaşanan ABD Rusya arasındaki Trump'ın 'füze tweet'leri ile artan geriliminin ardından tekrar gündemde. ABD basını 'kıyamet günü uçağı' olarak bilinen E-4B Nightwatch isimi uçağını havalandırdığını bildirdi.

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(kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)
E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

KOMUTA KADEMESİNİ TAŞIYACAK

(Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki Boeing 747-200 larından biri. Ancak bu uçağı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği olası bir nükleer savaş durumunda askeri komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere donatılmış olması.

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(kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)
E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

Başka bir deyişle , olası bir savaş durumunda ABD Başkanı ve komuta kademesine ev sahipliği yapacak bir savaş odası. komuta kademesinin savalı havadan yönetmesine imkan tanıyacak pek çok ileri teknolojiye ev sahipliği yapıyor.

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(kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)
E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

NÜKLEER SALDIRIYA KARŞI DAYANIKLI

Başkan ve komuta kademesini taşıyacak olan uçağının dış kaplaması olası bir nükleer saldırıdan zarar görmeyecek şekilde dizayn edildi.

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(kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)
E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

SİBER SALDIRILARA KARŞI ANALOG SİSTEM KULLANIYOR

Söz konusu , aynı zamanda olası bir elektromanyetik saldırıya karşı da savunma sunabilme kabiliyetine sahip. Uçak siber saldırılara karşı daha dayanıklı olduğu için hala analog sistemleri kullanıyor.

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(kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)
E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

1 HAFTA BOUNCA HAVADA KALABİLİYOR

larının dikkat çeken bir başka özelliği ise havada yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor olması.

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(kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)
E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

DIŞ SEYAHATLERDEKİ 'B PLANI'

, ABD Başkanı'nın ülke dışına yaptığı seyahatlerde ziyaret edilen ülkeye Başkan'dan önce iniyor ve olası bir acil durum için yakın bir havaalanında hazır olarak bekletiliyor.

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