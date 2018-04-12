E-4B Nightwatch (kıyamet günü uçağı) havalandı! (İşte özellikleri)

'Kıyamet günü uçağı' olarak anılan E-4B Nightwatch uçağı gökyüzüne çıktı. Peki bu uçağa neden böyle deniliyor? Özellikleri neler? ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki uçaklardan biri olan E-4B Nightwatch, son günlerde yaşanan ABD Rusya arasındaki Trump'ın 'füze tweet'leri ile artan geriliminin ardından tekrar gündemde. ABD basını 'kıyamet günü uçağı' olarak bilinen E-4B Nightwatch isimi uçağını havalandırdığını bildirdi. KOMUTA KADEMESİNİ TAŞIYACAK E-4B Nightwatch (Gece Nöbeti) uçağı, ABD Hava Kuvvetleri'nin hizmetindeki Boeing 747-200 uçaklarından biri. Ancak bu uçağı diğerlerinden ayıran en büyük özelliği olası bir nükleer savaş durumunda askeri komuta ve kontrol merkezi olarak kullanılmak üzere donatılmış olması. Başka bir deyişle E-4B Nightwatch, olası bir savaş durumunda ABD Başkanı ve komuta kademesine ev sahipliği yapacak bir savaş odası. Uçak komuta kademesinin savalı havadan yönetmesine imkan tanıyacak pek çok ileri teknolojiye ev sahipliği yapıyor. NÜKLEER SALDIRIYA KARŞI DAYANIKLI Başkan ve komuta kademesini taşıyacak olan E-4B Nightwatch uçağının dış kaplaması olası bir nükleer saldırıdan zarar görmeyecek şekilde dizayn edildi. SİBER SALDIRILARA KARŞI ANALOG SİSTEM KULLANIYOR Söz konusu uçak, aynı zamanda olası bir elektromanyetik saldırıya karşı da savunma sunabilme kabiliyetine sahip. Uçak siber saldırılara karşı daha dayanıklı olduğu için hala analog sistemleri kullanıyor. 1 HAFTA BOUNCA HAVADA KALABİLİYOR E-4B Nightwatch uçaklarının dikkat çeken bir başka özelliği ise havada yakıt takviyesi alarak tam 1 hafta boyunca havada kalabiliyor olması. DIŞ SEYAHATLERDEKİ 'B PLANI' E-4B Nightwatch, ABD Başkanı'nın ülke dışına yaptığı seyahatlerde ziyaret edilen ülkeye Başkan'dan önce iniyor ve olası bir acil durum için yakın bir havaalanında hazır olarak bekletiliyor.