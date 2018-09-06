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'e bir hizmet daha eklendi! İşte 'in yeni hizmeti

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemlerin, 'te bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı öğrenildi.

AA Teknoloji galerileri
Giriş Tarihi: 06.09.2018 10:15 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 10:42
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'e bir hizmet daha eklendi! İşte 'in yeni hizmeti
e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi! İşte e-Devlet'in yeni hizmeti

"Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

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'e bir hizmet daha eklendi! İşte 'in yeni hizmeti
e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi! İşte e-Devlet'in yeni hizmeti

Buna göre, özel güvenlik faaliyet izni için İçişleri Bakanlığına yapılacak başvurularda, hisse sahipleri, yöneticileri ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerin imza sirküleri, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ve üniforma kataloğu istenecek.

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'e bir hizmet daha eklendi! İşte 'in yeni hizmeti
e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi! İşte e-Devlet'in yeni hizmeti

Özel güvenlik görevlisi çalışma izni için yapılacak başvurularda ise başvuru dilekçesiyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu talep edilecek.

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'e bir hizmet daha eklendi! İşte 'in yeni hizmeti
e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi! İşte e-Devlet'in yeni hizmeti

Alarm merkezi kurma ve izleme izni için valiliğe yapılacak başvurularda, başvuru dilekçesi, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formuyla kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri istenilen belgeler arasında olacak.

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'e bir hizmet daha eklendi! İşte 'in yeni hizmeti
e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi! İşte e-Devlet'in yeni hizmeti

EĞİTİM TESİSLERİNE ZORUNLU DEPREM SİGORTASI ŞARTI

Yönetmeliğin 31. maddesinde yapılan değişiklikle, özel güvenlik eğitimi yapılacak tesisin, zorunlu deprem sigortası ve tapusunun bulunması şartı getirildi.

Özel güvenlik eğitim izni için Bakanlığa yapılacak başvuruda da kurucu, yönetici, uzman eğitici ve varsa tüzel kişi ortak temsilcilerinin T.C. kimlik numarası ile eğitim yapılacak tesisin adresini belirtir başvuru dilekçesi ve tesis kendilerine ait ise tapunun, kira ise kira sözleşmesinin bir örneği, eğitim yapılacak tesisin yangın sigortası poliçesinin bir sureti, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, kurucu, yönetici ve varsa temsilcilerine ait imza sirküleri istenecek.

Özel güvenlik hizmetleri sektöründeki tüm işlemlerin 'te bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Bilgi Sistemi üzerinden yapılacağı öğrenildi.

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'e bir hizmet daha eklendi! İşte 'in yeni hizmeti
e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi! İşte e-Devlet'in yeni hizmeti

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR? (E-DEVLET'E NASIL GİRİLİR?)

şifresi PTT üzerinden alınabileceği gibi mobil bankacılık, mobil imza gibi yöntemlerle de alınarak giriş yapılabiliyor. İşte e-devlet şifresi almak için yapmanız gerekenler....

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'e bir hizmet daha eklendi! İşte 'in yeni hizmeti
e-Devlet'e bir hizmet daha eklendi! İşte e-Devlet'in yeni hizmeti

Cumhuriyeti vatandaşları, T.C. Kimlik numarasının yer aldığı nüfus kağıdı, evlilik cüzdanı, pasaport, ehliyet gibi belgelerden biriyle birlikte ülke içindeki PTT merkezleri ya da müdürlüklerine bizzat müracat ederek şifresini alabilir.

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