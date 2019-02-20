Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

Akıllı telefonlar yaygınlaştı, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi kolaylıkla telefonlar üstünden halledebiliyoruz. Bununla birlikte madalyonun diğer bir yüzü yani güvenlik var. Siber saldırganların ana hedeflerinden biri de akıllı telefonlar. Hackerlar geliştirdikleri zararlı yazılımalarla kullanıcıları ağlarına düşürüp, banka şifresi, kimlik bilgisi, diğer şifreler, fotoğraflar vb... birçok değerli bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Bunun örneklerini geçmişte çok gördük.

Google uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edilmişti. Bugün iki uygulama daha ortaya çıktı. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalmayı amaçlıyor veya trajan indirmesini sağlıyor.