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  • Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

yaygınlaştı, günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Birçok işimizi kolaylıkla telefonlar üstünden halledebiliyoruz. Bununla birlikte madalyonun diğer bir yüzü yani güvenlik var. Siber saldırganların ana hedeflerinden biri de akıllı telefonlar. Hackerlar geliştirdikleri zararlı yazılımalarla kullanıcıları ağlarına düşürüp, banka şifresi, kimlik bilgisi, diğer şifreler, fotoğraflar vb... birçok değerli bilgileri ele geçirmeye çalışıyor. Bunun örneklerini geçmişte çok gördük.

uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım barındıran 29 adet uygulama tespit edilmişti. Bugün iki uygulama daha ortaya çıktı. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalmayı amaçlıyor veya trajan indirmesini sağlıyor.

Giriş Tarihi: 20.02.2019 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.02.2019 15:53
Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte 'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

Realtime Booster

Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

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Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

SmartSwipe

Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

Pro Camera Beauty

Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

Emoji Camera

Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan biri yüklüyse aman dikkat! Hemen silin, neyiniz varsa çalıyor...

Artistic effect Filter

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