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açıkladı! olmak için gerekenler nedir?

'in patronu olabilmek için gereken minimum boyu esprili bir paylaşım ile açıkladı.

Giriş Tarihi: 09.01.2019 09:24 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 09:33
Elon Musk açıkladı! Astronot olmak için gerekenler nedir?

Geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği ile adından sıkça söz ettiren ve Mars hedefi için yoğun mesai harcayan insansız Dragon kapsülünü test etti.

Elon Musk açıkladı! Astronot olmak için gerekenler nedir?

Test sırasında kişisel Twitter hesabından bu kareyi paylaşan Musk esprili bir dille şirketinde çalışacak astronotların sahip olması gereken boyu açıkladı.

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Elon Musk açıkladı! Astronot olmak için gerekenler nedir?

Musk'ın yayınladığı karede net bir ifade bulunmasa da ajanları 1.48-1.93 arası boyda olan adayları programlarına dahil ediyor.

Elon Musk açıkladı! Astronot olmak için gerekenler nedir?

ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR

Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı

(CEVAPLAR HABERİN SONUNDA)

Elon Musk açıkladı! Astronot olmak için gerekenler nedir?

V'nin değeri nedir?

a) 2volts

b) 4volt

c) 4.5volt

d) 6volts

Elon Musk açıkladı! Astronot olmak için gerekenler nedir?

Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter?

a) 26 gün

b) 30 gün

c) 28 gün

d) 27 gün

Elon Musk açıkladı! Astronot olmak için gerekenler nedir?
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