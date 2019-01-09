Elon Musk açıkladı! Astronot olmak için gerekenler nedir?

SpaceX'in patronu Elon Musk astronot olabilmek için gereken minimum boyu esprili bir paylaşım ile açıkladı. Geçtiğimiz yıl uzaya gönderdiği Tesla ile adından sıkça söz ettiren ve Mars hedefi için yoğun mesai harcayan SpaceX insansız Dragon kapsülünü test etti. Test sırasında kişisel Twitter hesabından bu kareyi paylaşan Musk esprili bir dille şirketinde çalışacak astronotların sahip olması gereken boyu açıkladı. Musk'ın yayınladığı karede net bir ifade bulunmasa da uzay ajanları 1.48-1.93 arası boyda olan adayları programlarına dahil ediyor. ASTRONOT OLMAK İSTEYENLERE BU SORULAR SORULUYOR Astronotların uzaya gitmeden önce çözmek zorunda oldukları zorlu sorular belli oldu. Uzayda 6 ay geçiren İngiliz astronot Tim Peake bu sorulardan bazılarını açıkladı (CEVAPLAR HABERİN SONUNDA) V'nin değeri nedir? a) 2volts b) 4volt c) 4.5volt d) 6volts Hayvanat bahçesindeki bir bekçinin yedi aslana 78 gün yetecek yiyeceği vardır. Yemek 21 aslan için ne kadar yeter? a) 26 gün b) 30 gün c) 28 gün d) 27 gün