Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

Paylaşımında ayrıca, "Borsadan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar Tesla'da kalır" yorumunu yapan Musk, şirket hissedarlarının kendi hisselerini 420 dolardan satabileceği veya firmanın borsadan çekilmesi durumunda hisselerini ellerinde tutmaya devam edebileceklerini kaydetti.