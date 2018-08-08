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açıkladı! çekiliyor

Üst Yöneticisi Musk, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan dan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 08.08.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 08.08.2018 10:08
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açıkladı! çekiliyor
Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

Amerikan uluslararası elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi 'nın, New York sından çekilmesinin gündemde olduğu bildirildi.

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açıkladı! çekiliyor
Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) , Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan dan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi" ifadelerini kullandı.

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açıkladı! çekiliyor
Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

Paylaşımında ayrıca, "dan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar 'da kalır" yorumunu yapan Musk, şirket hissedarlarının kendi hisselerini 420 dolardan satabileceği veya firmanın borsadan çekilmesi durumunda hisselerini ellerinde tutmaya devam edebileceklerini kaydetti.

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açıkladı! çekiliyor
Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

'nın hisse başına 420 dolardan dan çekilmesi durumunda şirketin değerinin 70,6 milyar dolar olması bekleniyor.

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açıkladı! çekiliyor
Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

İlk halka arzı Haziran 2010'da gerçekleşen 'nın hisseleri, New York sına 17 dolardan sunulmuştu.

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açıkladı! çekiliyor
Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

hissedarları firmanın artan nakit harcamalarını ve üretimde son teslim tarihlerini kaçırmasını eleştirirken, uzmanlar Tesla'nın dan çekilmesi durumunda bu tür baskıların bir kısmının şirketin üzerinden kalkacağını savunuyor.

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açıkladı! çekiliyor
Elon Musk açıkladı! Tesla çekiliyor

TESLA HİSSELERİNE YÖNELİK İŞLEMLER ASKIYA ALINDI

'ın duyurusunun ardından 'nın New York'taki Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde işlem gören hisseleri yüzde 8,5 artışla 371,15 dolara kadar yükselirken, şirketin piyasa değeri de 62,4 milyar dolara ulaştı.

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