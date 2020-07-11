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Haberler Galeri Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

Ünlü girişimci 'ın ismi gündeme gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere SpaceX, uzaya insan gönderen ilk özel şirket oldu. Bununla birlikte 'da ise büyük bir hareketlilik var ki, şirket seviye 5 otonom sürüşe çok yakın. Hyperloop projesi ise toplu taşımayı başka seviyeye taşıyacak. Fakat Elon Musk'ın projeleri bu kadarla sınırlı değil. Hatırlarsanız Musk, 2016'da Neuralink'i kurmuş ve ilginç açıklamalar yapmıştı. Çılgın girişimci insan beyniyle bilgisayarı birleştirmekten söz etmişti. Yıllar sonra Elon Musk'tan beklenen tarih geldi. Neuralink'in etkinlik tarihi belli oldu.

Giriş Tarihi: 11.07.2020 16:58 Güncelleme Tarihi: 11.07.2020 17:08
Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

'ın son projesi insan beynine çip takmak. İnsan beynine yerleştirilecek bir çip sayesinde insanlarla bilgisayarlar arasında doğrudan bağlantı kurma hedefi ile yola çıkan Musk, Neuralink'in 28 Ağustos'ta etkinlik düzenleyeceği duyuruldu.

Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

Açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yapan Musk, "Onları yenemezsen, onlara katıl" ifadesini kullanarak Neuralink'in söz konusu tarihte görev beyanı yapacağını söyledi.

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Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink adlı şirketin amacı çok yüksek bant genişliğine sahip beyin-makine ara yüzleri geliştirmek.

Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti.

Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

ELON MUSK KİMDİR? ELON MUSK SERVETİNİ NASIL KAZANDI?

48 yaşındaki milyarder mühendis, Forbes dergisinin verilerine göre 37,2 milyar dolarlık kişisel servetiyle en zengin 25'inci kişi olarak listede yer aldı.

Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

DİĞER ZENGİNLER GİBİ YAŞAMIYOR

İşkolikliğiyle tanınan ünlü girişimci, parasını lüks seyahatlerde ya da pahalı hobiler için harcamıyor. Bunun yerine zamanını çalışma ofisinde ya da fabrikalarında geçiriyor. Günün sonunda da Los Angeles'taki lüks malikanelerinden birine dönüyor.

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