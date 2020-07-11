Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi

DİĞER ZENGİNLER GİBİ YAŞAMIYOR

İşkolikliğiyle tanınan ünlü girişimci, parasını lüks seyahatlerde ya da pahalı hobiler için harcamıyor. Bunun yerine zamanını çalışma ofisinde ya da fabrikalarında geçiriyor. Günün sonunda da Los Angeles'taki lüks malikanelerinden birine dönüyor.