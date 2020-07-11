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Elon Musk insan beynini bilgisayara bağlayacak! Neuralink için beklenen açıklama geldi
Ünlü girişimci Elon Musk'ın ismi gündeme gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere SpaceX, uzaya insan gönderen ilk özel şirket oldu. Bununla birlikte Tesla'da ise büyük bir hareketlilik var ki, şirket seviye 5 otonom sürüşe çok yakın. Hyperloop projesi ise toplu taşımayı başka seviyeye taşıyacak. Fakat Elon Musk'ın projeleri bu kadarla sınırlı değil. Hatırlarsanız Musk, 2016'da Neuralink'i kurmuş ve ilginç açıklamalar yapmıştı. Çılgın girişimci insan beyniyle bilgisayarı birleştirmekten söz etmişti. Yıllar sonra Elon Musk'tan beklenen tarih geldi. Neuralink'in etkinlik tarihi belli oldu.
Giriş Tarihi: 11.07.2020
16:58
Güncelleme Tarihi: 11.07.2020
17:08
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