Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Mars'a onlarca düzüne insan ve onların orda yaşamasına yetecek yüklü miktarda kargo gönderilmesi gerektiğini belirten Musk, ilk çözüm bulması gereken şeyin bu kadar insanın ve kargonun nasıl oraya gönderileceği olduğunun altını çiziyor.