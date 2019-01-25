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'ın hayali rüzgara kapıldı

'ın sahibi olduğu 'in seyahati için geliştirdiği roketin prototipi sert rüzgara dayanamadı.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 15:55
Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

İnsanoğlunun seyahatindeki yeni hedefi için bir süredir mesai harcayan 'ın şirketi 'hooper' isimli prototip bir model üzerinde çalışıyordu.

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Test için platforda bekleyen Hooper sert rüzgarın azizliğine uğradı.

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Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Model Teksas'ta etkili olan fırtına nedeniyle devrildi ve ciddi zarar gördü.

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Konu ile ilgili açıklama yapan Musk, Hooper'ın tamir edilmesinin haftalar süreceğini belirtti. Ancak roketin sistemlerinde önemli bir hasar meydana gelmediği bilgisinin altı çizildi.

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

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'un Ay'a adımını atmasından sonra yeni hedef olarak belirlenen ancak hala insanoğlunun ayak basamadığı için yeni hedef 2033. Peki bu zorlu yolculukta bizleri neler bekliyor?

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Geçtiğimiz aylarda National Geographic ile yaptığı söyleşide 'a gitme hedefini açıklayan işadamına bu soruyu yöneltmişti.

Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

'a onlarca düzüne insan ve onların orda yaşamasına yetecek yüklü miktarda kargo gönderilmesi gerektiğini belirten Musk, ilk çözüm bulması gereken şeyin bu kadar insanın ve kargonun nasıl oraya gönderileceği olduğunun altını çiziyor.

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