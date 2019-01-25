Elon Musk'ın Mars hayali rüzgara kapıldı

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in Mars seyahati için geliştirdiği roketin prototipi sert rüzgara dayanamadı. İnsanoğlunun uzay seyahatindeki yeni hedefi Mars için bir süredir mesai harcayan Elon Musk'ın şirketi SpaceX 'hooper' isimli prototip bir model üzerinde çalışıyordu. Test için platforda bekleyen Hooper sert rüzgarın azizliğine uğradı. Model Teksas'ta etkili olan fırtına nedeniyle devrildi ve ciddi zarar gördü. Konu ile ilgili açıklama yapan Musk, Hooper'ın tamir edilmesinin haftalar süreceğini belirtti. Ancak roketin sistemlerinde önemli bir hasar meydana gelmediği bilgisinin altı çizildi. İNSANOĞLUNU 'EN ZOR YOLCULUĞU' MARS'TA NELER BEKLİYOR? Neil Armstrong'un Ay'a adımını atmasından sonra yeni hedef olarak belirlenen ancak hala insanoğlunun ayak basamadığı Mars için yeni hedef 2033. Peki bu zorlu yolculukta bizleri neler bekliyor? Geçtiğimiz aylarda National Geographic Elon Musk ile yaptığı söyleşide Mars'a gitme hedefini açıklayan işadamına bu soruyu yöneltmişti. Mars'a onlarca düzüne insan ve onların orda yaşamasına yetecek yüklü miktarda kargo gönderilmesi gerektiğini belirten Musk, ilk çözüm bulması gereken şeyin bu kadar insanın ve kargonun nasıl oraya gönderileceği olduğunun altını çiziyor.