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Elon Musk'ın yeni planı belli oldu! Corona virüsle mücadele...
Corona virüs salgını devam ediyor. Tüm dünyaya yayılan Covid-19 için aşı ve ilaç araştırmaları devam ediyor. Diğer yandan teknoloji şirketlerinden, otomobil üreticilerine kadar birçok marka da corona virüsüyle mücadelede aktif rol oynuyor. Bununla birlikte SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, koronavirüs konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2020
16:19
Güncelleme Tarihi: 02.07.2020
16:23
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