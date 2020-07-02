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'ın yeni planı belli oldu! Corona virüsle mücadele...

Corona virüs salgını devam ediyor. Tüm dünyaya yayılan Covid-19 için aşı ve ilaç araştırmaları devam ediyor. Diğer yandan teknoloji şirketlerinden, otomobil üreticilerine kadar birçok marka da corona virüsüyle mücadelede aktif rol oynuyor. Bununla birlikte SpaceX ve 'nın CEO'su , koronavirüs konusunda önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 16:23
Elon Musk'ın yeni planı belli oldu! Corona virüsle mücadele...

Elektrikli otomobil üreticisi 'nın sahibi olan , corona virüs ile olan mücadele kapsamında yeni bir adım atıyor.

Elon Musk'ın yeni planı belli oldu! Corona virüsle mücadele...

Geçtiğimiz günlerde ABD'deki fabrikalarının bir kısmını solunum cihazı üretmek için yeniden dizayn eden Musk, şimdi de Alman şirket ile birlikte hareket etme kararı aldı.

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Elon Musk'ın yeni planı belli oldu! Corona virüsle mücadele...

Reuters'ta yer alan habere göre, , corona virüse karşı aşı çalışması yapan CureVac için Almanya'da tesis inşa edecek.

Elon Musk'ın yeni planı belli oldu! Corona virüsle mücadele...

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan , 'nın Alman CureVac firması için 'Mikro RNA fabrikası' kuracağı bilgisine yer verdi.

Elon Musk'ın yeni planı belli oldu! Corona virüsle mücadele...

Alman firma proje kapsamanda taşınabilir mRNA üniteleri üretmeyi planladığını açıkladı. Ancak cephesinden konu ile ilgili detaylı bir bilgi henüz gelmiş değil.

(NTV)

Elon Musk'ın yeni planı belli oldu! Corona virüsle mücadele...
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