Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

NASA, ESA başta olmak üzere birçok kurum Mars'ta araştırmalar yapıyor. Yeni keşifler gerçekleştiriliyor. Tabii ki en büyük amaçlardan biri Mars'a insan göndermek. Bu açıdan bakacak olursak, SpaceX, Blue Origin ve diğer özel şirketler arasında Mars konusunda yarış yaşanıyor. Çılgın girişimci Elon Musk geçtiğimiz seneler içinde Mars'a gitmekle ve koloni kurmakla ilgili projelerini açıklamıştı. Şimdi de Musk'tan beklenen tarih geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...
Giriş Tarihi: 22.10.2020
16:52
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
16:56
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