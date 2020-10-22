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Haberler Galeri Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

'tan flaş açıklama! 'a yolculuk için...

, ESA başta olmak üzere birçok kurum 'ta araştırmalar yapıyor. Yeni keşifler gerçekleştiriliyor. Tabii ki en büyük amaçlardan biri Mars'a insan göndermek. Bu açıdan bakacak olursak, SpaceX, Blue Origin ve diğer özel şirketler arasında Mars konusunda yarış yaşanıyor. Çılgın girişimci geçtiğimiz seneler içinde Mars'a gitmekle ve koloni kurmakla ilgili projelerini açıklamıştı. Şimdi de Musk'tan beklenen tarih geldi. İşte konuyla ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 16:52 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:56
Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

İnsanoğlunun Ay'dan sonraki yeni hedefi olan Kızıl gezegen için sadece uzay ajansları değil özel şirketler de ciddi bir rekabet içerisinde.

Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

Çin Uzay Ajansı, ve ESA gibi pek çok devlet ajansı projelerine son hallerini veriyor. Kızıl gezegene gözünü diken özel şirketlerin başında ise SpaceX geliyor.

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Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

SpaceX'ten misyonu ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Özel uzay şirketi SpaceX'in sahibi ve CEO'su olan Mars yolculuğu için tarih verdi.

Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

, Starship gezegenler arası taşıma sisteminin ilk yolculuğuna 2024'te çıkabileceğini söyledi.

Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

Konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, SpaceX'in Starship uzay aracının ilk görevi insansız olacak.

Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

Şirket Starship'i 2021 yılı itibarıyla uzaya taşımayı, 2022 yılında insansız, 2023'te ise insanlı Ay görevlerine çıkmayı hedefliyor.

Elon Musk'tan flaş açıklama! Mars'a yolculuk için...

(NTV)

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