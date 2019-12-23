En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

Telefonlar her sene daha da gelişiyor ve daha fazla yetenekle donatılıp, piyasaya sürülüyor. 2020'de çıkacak olan cihazlarla ilgili birçok spekülasyon ve rapor ortalıkta dolanıyor. Mesela Samsung'un dikey olarak katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'le ilgili fotoğraflar sızdı. Apple'ın yeni iPhone'larda ekran içinde parmak izine yer vermesi bekleniyor. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Oppo'nun prototip telefonunda herhangi bir bağlantı noktası veya tuş bulunmuyordu. Oppo bu telefonun seri üretime girmeyeceğini, ancak teknolojilerin yeni telefonlarda kullanılabileceğini açıkladı. Daha sonraki yıllarda tuşu olmayan, katlanabilen, ince yapılı telefonlar piyasaya sürülecek görünüyor. Huawei, Nokia, LG, Meizu ve diğer üreticiler hakkında da birçok dedikodu var.

Her ne kadar mevcut yeni telefonlar ve çıkacak modeller özellikleriyle dikkat çekse de, geçmişte çıkmış olan modeller de zamanında piyasaya damga vurdu ve rekor satışlar yaptı. İşte dünyanında en çok satan telefonları...