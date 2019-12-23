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En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

Telefonlar her sene daha da gelişiyor ve daha fazla yetenekle donatılıp, piyasaya sürülüyor. 2020'de çıkacak olan cihazlarla ilgili birçok spekülasyon ve rapor ortalıkta dolanıyor. Mesela Samsung'un dikey olarak katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'le ilgili fotoğraflar sızdı. 'ın yeni iPhone'larda ekran içinde parmak izine yer vermesi bekleniyor. Diğer yandan geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan 'nun prototip telefonunda herhangi bir bağlantı noktası veya tuş bulunmuyordu. Oppo bu telefonun seri üretime girmeyeceğini, ancak teknolojilerin yeni telefonlarda kullanılabileceğini açıkladı. Daha sonraki yıllarda tuşu olmayan, katlanabilen, ince yapılı telefonlar piyasaya sürülecek görünüyor. Huawei, Nokia, , Meizu ve diğer üreticiler hakkında da birçok dedikodu var.

Her ne kadar mevcut yeni telefonlar ve çıkacak modeller özellikleriyle dikkat çekse de, geçmişte çıkmış olan modeller de zamanında piyasaya damga vurdu ve rekor satışlar yaptı. İşte dünyanında en çok satan telefonları...

Giriş Tarihi: 23.12.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019 10:01
En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

Geçmiş yıllarda piyasaya sürülmüş ve zamanın en iyi teknolojilerine sahip olan telefonları halen konuşuluyor. Bu telefonlar tüketiciler tarafından oldukça ilgi görmüş ve rekor satış rakamlarına ulaşmıştı.

En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

Nokia 2650

2004 yılının Ekim ayında karşımıza ilk kez çıkan bu telefon, düşük fiyatı ve o günün şartlarında sunduğu özelliklerle adından sıkça söz ettirmişti. 128x128 piksel ekran çözünürlüğü, alarm için LED ışık, MMS gibi özellikleriyle Nokia 2650, toplamda 35 milyon sattı.

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En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

iPhone 3GS

'ın ilk telefonu değil; ancak Türkiye dahil pek çok ülke Apple'ın iPhone serisini 2009 yılında bu telefonla tanıdı. Kavisli tasarımı bir yana Apple'ın iOS işletim sistemi herkesi kendine hayran bıraktı. Kullanımı oldukça kolaydı. iPhone 3G modeline göre iki kat daha hızlıydı. Cihaz, toplamda 35 milyon satmayı başardı.

En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

Samsung Galaxy S2

Samsung, Galaxy serisi telefonlarına 10 yılı aşkın bir süre önce başladı. Galaxy SII ise, 2011 yılının Mart ayında ilk kez karşımıza çıktı. Oldukça ince bir tasarıma sahip olan telefonun 8 MP kamerası ve 1 GB RAM'i vardı. Cihaz, bugüne dek 40 milyondan fazla sattı.

En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

Samsung Galaxy S3

Yine bir Samsung telefon ile karşınızdayız. Galaxy S2'yi kullanıcılar beğenince, bir sonraki model, yani Galaxy S3 de yüksek bir satış hacmine ulaştı. 2012 yılında satışa sunulan cihaz Android işletim sistemini kullanıyordu. Galaxy S3 de 40 milyona yakın sattı.

En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

Nokia 6230

Bir zamanların efsane telefon markası Nokia, alternatifinin pek bulunmadığı yıllarda yüksek satış hacimlerine ulaşıyordu. Bu telefonlardan biri de 2003 yılında satışa sunulan Nokia 6230'dan başkası değil. VGA kamerası ve FM radyosu bulunan cihaz, toplamda 50 milyon sattı.

En çok satan telefon modelleri! Bu telefonlar milyonlar satarak rekor kırdı

Nokia 3100

2003 yılında raflardaki yerini alan Nokia 3100, GPRS, lityum-iyon pil ile birlikte gelen klasik fiziksel tuş takımına sahip bir telefondu. Cihazın toplamda satış hacmi 50 milyonu geçti.

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