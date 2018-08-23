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En hızlı şarj olan lar (Ağustos 2018)

Ağustos ayı itibarıyla en hızlı şarj olan lar belli oldu. İşte piyasanın en hızlı şarj olan modelleri.

Giriş Tarihi: 23.08.2018 12:36 Güncelleme Tarihi: 23.08.2018 12:38
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En hızlı şarj olan lar (Ağustos 2018)
En hızlı şarj olan akıllı telefonlar (Ağustos 2018)
Samsung'un geçtiğimiz haftalarda görücüye çıkardığı yeni amiral gemisi Note 9 109 dakikada tam kapasiteye ulaşarak listeye 5'inci sıradan dahil oldu.
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En hızlı şarj olan lar (Ağustos 2018)
En hızlı şarj olan akıllı telefonlar (Ağustos 2018)
4 bin mAh bataryaya sahip olan Honor 8 Pro'nun yüzde yüz şarja ulaşması için gereken süre 106 dakika olarak belirlendi.
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En hızlı şarj olan lar (Ağustos 2018)
En hızlı şarj olan akıllı telefonlar (Ağustos 2018)
4 bin mAh gücünde bir bataryaya sahip olan Huawei Mate 10 Pro için ise bu süre 102 dakika.
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En hızlı şarj olan lar (Ağustos 2018)
En hızlı şarj olan akıllı telefonlar (Ağustos 2018)
Amiral gemisi katili olarak anılan 3 bin 300 mAh pile sahip OnePlus 6 80 dakika ile listenin ikinci sırasında yer aldı
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En hızlı şarj olan lar (Ağustos 2018)
En hızlı şarj olan akıllı telefonlar (Ağustos 2018)
Gelelim piyasadaki en hızlı şark olan telefona... Huawei P20 Pro 4 bin mAh pilini 90 dakikada doldurmayı başararak listenin zirvesindeki yerini aldı.
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En hızlı şarj olan lar (Ağustos 2018)
En hızlı şarj olan akıllı telefonlar (Ağustos 2018)
HUAWEİ P20 PRO’NUN ÖZELLİKLERİ Peki listenin zirvesinde yer alan Huawei P20 Pro’nun özellikleri neler?
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En hızlı şarj olan lar (Ağustos 2018)
En hızlı şarj olan akıllı telefonlar (Ağustos 2018)
Huawei P20 Pro'da 6.1 inç büyüklüğünde ekrana yer verildi.
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