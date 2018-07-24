Eski astronotun uzayda gördüğü en garip şey...

Uzayda yaptığı görev süresince rekorlara imza atan astronot Scott Kelly uzayda gördüğü en garip şeyi açıkladı. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 1 seneyi deviren Scott Kelly'nin uzay macerası sadece kırdığı rekor ile sınırlı kalmamıştı. Zira Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kelly ve ikiz kardeşi sayesinde özgün bir deneye imza atmıştı. Scott Kelly uluslararası uzay istasyonu ISS’te yaklaşık bir yılını geçirirken, şimdilerde emekliye ayrılan ikiz kardeşi Mark, Dünya’da kalmış ve kardeşiyle hemen hemen aynı olan genleri nedeniyle NASA uzmanlarına farklı mekanlarda bulunan ikizlerin durumunun kıyaslanması için paha biçilmez bir imkan sundular. ABD’de 1964 yılında altı dakika ara ile doğan tek yumurta ikizleri Mark ve Scott Kelly kardeşler bilim insanlarına uzayın insan vücudundaki etkisinin araştırılmasında önemli bir deney imkanı sağladılar. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) 1 seneyi deviren Scott Kelly, uzayda gördüğü en garip şeyi anlattı. NTV'ye göre Kelly, uzayda gördüğü en garip şey 'İçinde idrar sıvısı ve asit karışımı olan bir su torbasıydı. Bu su balonu, tuvaletlerimizin tıkanmasını engelliyordu' dedi. Yörüngede kaldığı süre boyunca Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını oldukça etkin bir şekilde kullanan Kelly, geçtiğimiz aylarda kutsal toprakların fotoğrafını uzaydan çekmiş, bu kareye 'çok fazla tarih, çok fazla trajedi' notunu düşmüştü. İşte Kelly'nin objektifinden dünyamız...