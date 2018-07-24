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Eski astronotun da gördüğü en garip şey...

da yaptığı görev süresince rekorlara imza atan astronot Scott Kelly uzayda gördüğü en garip şeyi açıkladı.

Giriş Tarihi: 24.07.2018 17:27 Güncelleme Tarihi: 24.07.2018 17:28
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Eski astronotun da gördüğü en garip şey...
Eski astronotun uzayda gördüğü en garip şey...
Uluslararası İstasyonu'nda (ISS) 1 seneyi deviren Scott Kelly'nin uzay macerası sadece kırdığı rekor ile sınırlı kalmamıştı. Zira Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Kelly ve ikiz kardeşi sayesinde özgün bir deneye imza atmıştı.
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Eski astronotun da gördüğü en garip şey...
Eski astronotun uzayda gördüğü en garip şey...
Scott Kelly uluslararası istasyonu ISS’te yaklaşık bir yılını geçirirken, şimdilerde emekliye ayrılan ikiz kardeşi Mark, Dünya’da kalmış ve kardeşiyle hemen hemen aynı olan genleri nedeniyle NASA uzmanlarına farklı mekanlarda bulunan ikizlerin durumunun kıyaslanması için paha biçilmez bir imkan sundular.
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Eski astronotun da gördüğü en garip şey...
Eski astronotun uzayda gördüğü en garip şey...
ABD’de 1964 yılında altı dakika ara ile doğan tek yumurta ikizleri Mark ve Scott Kelly kardeşler bilim insanlarına ın insan vücudundaki etkisinin araştırılmasında önemli bir deney imkanı sağladılar.
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Eski astronotun da gördüğü en garip şey...
Eski astronotun uzayda gördüğü en garip şey...
Uluslararası İstasyonu'nda (ISS) 1 seneyi deviren Scott Kelly, uzayda gördüğü en garip şeyi anlattı.
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Eski astronotun da gördüğü en garip şey...
Eski astronotun uzayda gördüğü en garip şey...

NTV'ye göre Kelly, da gördüğü en garip şey "İçinde idrar sıvısı ve asit karışımı olan bir su torbasıydı. Bu su balonu, tuvaletlerimizin tıkanmasını engelliyordu" dedi.

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Eski astronotun da gördüğü en garip şey...
Eski astronotun uzayda gördüğü en garip şey...
Yörüngede kaldığı süre boyunca Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarını oldukça etkin bir şekilde kullanan Kelly, geçtiğimiz aylarda kutsal toprakların fotoğrafını dan çekmiş, bu kareye "çok fazla tarih, çok fazla trajedi" notunu düşmüştü.
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Eski astronotun da gördüğü en garip şey...
Eski astronotun uzayda gördüğü en garip şey...
İşte Kelly'nin objektifinden dünyamız...
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