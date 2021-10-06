Eski Facebook yöneticisi: Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor!

"Bizi birbirimize bağlayan bir sosyal medyaya, demokrasimize zarar vermeden, çocuklarımızı tehlikeye atmadan ve dünya genelinde etnik şiddete yol açmadan da sahip olabiliriz." ifadesini kullanan Haugen, Facebook'un birçok tercihiyle hem ABD'de hem de dünya genelinde demokrasiye zarar verdiğini ve ayrımcılığı körüklediğini ileri sürdü.

"Facebook'un regüle edilmesi için Kongrenin harekete geçmesi lazım. Şirket, karını kamu güvenliğine tercih ediyor." diyen Haugen, Kongrenin adım atmaması halinde sosyal medya şirketlerinin, sorumluluk almadan sadece yüksek karlar elde etmeye devam edeceklerini dile getirdi.