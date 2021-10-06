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Haberler Galeri Eski Facebook yöneticisi: Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor!
Giriş Tarihi: 06.10.2021 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.10.2021 11:50

Eski Facebook yöneticisi: Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor!

Facebook'un eski ürün yöneticisi Haugen, şirketin karından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini savundu.

AA
Eski Facebook yöneticisi: Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor!

Kısa süre önce şirket aleyhine muhbirlik yaparak kamuoyunun önüne çıkan eski Facebook yöneticisi Frances Haugen, şirketin bazı yöntemleriyle ilgili olarak Senato Ticaret, Bilim ve Ulaştırma Alt Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı.

Haugen, Facebook'un, yüksek kardan vazgeçmemek için özellikle çocuk ve gençlerin bağımlı olduğu özelliklerini ve bu kesimlere zarar veren birçok uygulamasını bilerek düzenlemediğini ve konuyla ilgili araştırma sonuçlarını kamuoyundan sakladığını savundu.

Eski Facebook yöneticisi: Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor!

"Bizi birbirimize bağlayan bir sosyal medyaya, demokrasimize zarar vermeden, çocuklarımızı tehlikeye atmadan ve dünya genelinde etnik şiddete yol açmadan da sahip olabiliriz." ifadesini kullanan Haugen, Facebook'un birçok tercihiyle hem ABD'de hem de dünya genelinde demokrasiye zarar verdiğini ve ayrımcılığı körüklediğini ileri sürdü.

"Facebook'un regüle edilmesi için Kongrenin harekete geçmesi lazım. Şirket, karını kamu güvenliğine tercih ediyor." diyen Haugen, Kongrenin adım atmaması halinde sosyal medya şirketlerinin, sorumluluk almadan sadece yüksek karlar elde etmeye devam edeceklerini dile getirdi.

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Eski Facebook yöneticisi: Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor!

Şirketin çocuk ve gençlere yönelik birçok düzenlemesinin ne gibi sonuçlarının olduğuna ilişkin araştırmaların kamuoyuna açıklanması gerektiğini de söyleyen Haugen, ABD yasalarına göre söz konusu şirketlerin "içeriklerden sorumlu tutulmamasının" da bu firmaları sorumsuzluğa ittiğini belirtti.

Eski Facebook yöneticisi: Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor!

HAUGEN, FACEBOOK RAPORLARINI SIZDIRMIŞTI

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ile aynı üniversiteden mezun olan veri bilimcisi 37 yaşındaki Haugen, CBS kanalında yayınlanan "60 Dakika" programında, şirketin kendi iç raporlarını Wall Street Journal'a ve federal birimlere kendisinin sızdırdığını açıklamıştı.

Eski Facebook yöneticisi: Facebook hem gençlere hem demokrasiye zarar veriyor!

Facebook'un iç araştırmalarının, nefreti ve yanlış bilgiyi nasıl büyüttüğünü gösterdiğini belirten Haugen, geçen yıl Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra şirketin yanlış bilgi yayımı ve olası ayaklanmaları engellemek için alınmış önlemleri kapattığını ve bunun da 6 Ocak'taki Kongre baskınına katkıda bulunduğunu iddia etmişti.

Haugen, Facebook'un 2019'dan beri çalıştığı ilgili "sivil bütünlük" birimini 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra dağıtmasının ardından şirkete güveninin kalmadığını ve işinden ayrıldığını kaydederek, "Facebook, tekrar tekrar gösterdi ki kar etmeyi güvenliğe tercih ediyor." diye konuşmuştu.

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