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Haberler Galeri Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!
Giriş Tarihi: 28.07.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 12:56

Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!

Yeni açıklanan bir güvenlik raporuna göre ilk olarak 2019'de keşfedilen LemonDuck isimli kripto madencilik virüsünün gelişmiş sürümü tespit edildi. Uzmanların açıklamalarına göre LemonDuck sadece gizlice kripto para madenciliği yapmıyor, ayrıca tehlikeli başka yeteneklere de sahip. Güvenlik araştırmacıları zararlı yazılımın yeni sürümü hakkında Windows ve Linux kullanıcılarını uyardı.

Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!

Hackerlar her zamanki gibi boş durmuyor ve her seferinde farklı bir şekilde kullanıcıları tehdit ediyor. Bunun son örneği ise LemonDuck isimli virüsün yeni sürümü oldu. LemonDuck üç sene önce ortaya çıkmıştı ve gizlice kripto para madenciliği yapıyordu. Fakat yeni sürüm eskisine göre çok daha tehlikeli.

Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!

Uzmanların açıklamasına göre yeni sürüm LemonDuck, sistemlere arka kapılar ekliyor, kimlik bilgilerini çalıyor, güvenlik katmanlarını devre dışı bırakma ve başka zararlı eylemler gerçekleştiriyor. Kötü amaçlı yazılım Windows ve Linux kullanıcılarını hedefliyor.

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Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!

Güvenlik araştırmacıları, "LemonDuck sadece kişisel kullanıcıları değil, işletmeleri de hedef alıyor. Bunun sebebi ise farklı platformlar arası bir tehlike olmasından yatıyor. Windows dışında, Linux'u da tehdit ediyor" açıklamasını yaptı.

Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!

Araştırmacılara göre LemonDuck'ı geliştiren siber suçlular, sistemlere bulaşmak için dolandırıcılık kampanyaları dışında farklı yollar da kullanıyor. Bu yıl yama uygulanmamış sistemlere erişmek için MS Exchange Server'ın kusurlarından yararlanmaya çalışıyorlar. Uzmanlar geçtiğimiz sene siber suçluların virüs bulaştırmak için coronavirüs temalı sahte e-postalardan, sahte reklamlardan yararlandıklarını belirttiler.

Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!

LemonDuck şu anda Çin'deki kullanıcıları hedeflemiş durumda. Ancak ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, Hindistan, Kore, Vietnam ve Kanada'ya da yayılıyor.

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