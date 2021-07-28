Giriş Tarihi: 28.07.2021 12:55Güncelleme Tarihi: 28.07.2021 12:56
Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!
Yeni açıklanan bir güvenlik raporuna göre ilk olarak 2019'de keşfedilen LemonDuck isimli kripto madencilik virüsünün gelişmiş sürümü tespit edildi. Uzmanların açıklamalarına göre LemonDuck sadece gizlice kripto para madenciliği yapmıyor, ayrıca tehlikeli başka yeteneklere de sahip. Güvenlik araştırmacıları zararlı yazılımın yeni sürümü hakkında Windows ve Linux kullanıcılarını uyardı.