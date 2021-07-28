Eski kripto madencilik virüsü geri döndü! Windows ve Linux kullanıcılarını tehdit ediyor!

Hackerlar her zamanki gibi boş durmuyor ve her seferinde farklı bir şekilde kullanıcıları tehdit ediyor. Bunun son örneği ise LemonDuck isimli virüsün yeni sürümü oldu. LemonDuck üç sene önce ortaya çıkmıştı ve gizlice kripto para madenciliği yapıyordu. Fakat yeni sürüm eskisine göre çok daha tehlikeli.