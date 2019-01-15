Eski telefonunuz kıymete bindi!

Eski telefonunuzu şimdi belki de çok ihtiyaç duyacağınız bir şey için kullanmak iyi olmaz mıydı? Bakın eski bataryalar nasıl değerlendirilebiliyor! Eski telefonunuzun bir parçasının bugünden itibaren fazlasıyla işe yarayacağını biliyor muydunuz? Önce maliyeti 1 doların bile altında olan bu minik kasayı satın alıyoruz. Sonrasında bunu parçalarına ayıralım. İçinden çıkan ön yüzdeki kartla önemli bir işimiz var. Eski Nokia veya bir başka telefonunuzun içini açın. Bataryasını içinden alın. Bundan sonrasını isterseniz sadece görüntülerle izleyelim!