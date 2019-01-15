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telefonunuz kıymete bindi!

telefonunuzu şimdi belki de çok ihtiyaç duyacağınız bir şey için kullanmak iyi olmaz mıydı? Bakın eski bataryalar nasıl değerlendirilebiliyor!

Giriş Tarihi: 15.01.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 15.01.2019 09:52
Eski telefonunuz kıymete bindi!

telefonunuzun bir parçasının bugünden itibaren fazlasıyla işe yarayacağını biliyor muydunuz?

Eski telefonunuz kıymete bindi!

Önce maliyeti 1 doların bile altında olan bu minik kasayı satın alıyoruz.

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Eski telefonunuz kıymete bindi!

Sonrasında bunu parçalarına ayıralım.

Eski telefonunuz kıymete bindi!

İçinden çıkan ön yüzdeki kartla önemli bir işimiz var.

Eski telefonunuz kıymete bindi!

Nokia veya bir başka telefonunuzun içini açın.

Eski telefonunuz kıymete bindi!

Bataryasını içinden alın.

Eski telefonunuz kıymete bindi!

Bundan sonrasını isterseniz sadece görüntülerle izleyelim!

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