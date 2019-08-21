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  • Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz

Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz

Teknolojinin sınırı yok ama eski teknolojik aletlerden de faydalanmanın bir yolu var. Bazen hiç aklımıza gelmeyecek aletlerden çok işimize yarayacak sonuçlar çıkarabiliyoruz. Mesela eski telefonunuzun parçalarını yeni telefonunuz için çok faydalı şeylere dönüştürebileceğinizi biliyor muydunuz? Bu görüntüler çok konuşuldu! Eski parçalarını yeni akıllı telefonlar için kullanılabilecek aletlere çeviren insanların sosyal medyada paylaştıkları görüntüler büyük ilgi görüyor.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 07:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 07:16
Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz

İşte eski telefonlarınızdan faydalanmanın ilginç yöntemi!

Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz
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Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz
Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz
Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz
Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz
Sakın atmayın! Eski telefonunuzdan böyle faydalanabilirsiniz
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