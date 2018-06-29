'Evrende yalnız mıyız?' tartışmalarına o da katıldı

SpaceX ve Tesla şirketlerinin kurucu ismi Elon Musk yıllardır konuşulan 'evrende yalnız mıyız?' tartışmalarına katıldı. Bakın o ne diyor? Özel uzay şirketi ile Marsta koloni kurmak isteyen Elon Musk, bilim dünyasının en çok tartıştığı konulardan birisi olan 'evrende yalnız mıyız?' tartışmasına dahil oldu. Musk, Fermi Paradoksu hakkında açıklamalarda bulundu. Musk'a göre eğer evrende bizden başka akıllı varlık yoksa bu iyi bir haber. Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir araştırma, evrende gerçekten de yalnız olabileceğimizi öne sürdü. Bunun üzerine kişisel Twitter hesabından bu araştırmayı paylaşan Musk, paylaşımına şu notu ekledi: İşte bu yüzden, bilincimizin ışığını kullanarak bir uzaylı uygarlığı haline gelip, yaşamımızı diğer gezegenlerde de sürdürmeliyiz.” Musk konu ile yaptığı bir diğer açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi: “Şu anda gözlemlenebilir evrende yaşayan tek uygarlık olup olmadığımızın bilinmesi, yaşam alanlarımızı genişletmek için yeni fırsatlar sunuyor” Uzaylılar bizimle neden bağlantı kurmuyor? Pek çok filme konu olan bu olayın neden henüz gerçekleşmediğini araştıran bilim insanları olası diğer senaryoları belirlemişti. Evrende gezegenimize benzeyen 40 milyar gezegen var. Ancak herhangi bir gelişmiş medeniyetin bizimle bağlantı kurması sandığımızdan daha uzun sürebilir. Zira uzaylıların kullandığı dalgaların seyahat mesafesi sandığımızdan daha yavaş olabilir. Ayrıca bu dalgalar bizim fark edemeyeceğimiz kompleks bir yapıya sahip olduğu için gözden kaçırıyor da olabiliriz. Zira uzayı 1984'ten beri dinliyoruz ve bu teknolojimiz oldukça ilkel olabilir. Ayrıca gezegenimizden 32 ışık yılı uzaklıktaki dalgalar henüz bize ulaşmış değil. Evrenin büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bize doğru ilerleyen ilk merhaba mesajı hala yolda olabilir.