Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Facebook üzerinden turnuvayla ilgili yapılan paylaşımların istatistikleri paylaşıldı. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen turnuva süresince Facebook'ta toplamda 383 milyon insan, Dünya Kupası ile ilgili 2,3 milyar etkileşimde bulundu.