Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

Milyonlarca kullanıcısı olan Facebook, 2018 Dünya Kupası istatistiklerini paylaştı. İşte Facebook'un gözünden 'en'ler. 2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte Facebook üzerinden turnuvayla ilgili yapılan paylaşımların istatistikleri paylaşıldı. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen turnuva süresince Facebook'ta toplamda 383 milyon insan, Dünya Kupası ile ilgili 2,3 milyar etkileşimde bulundu. En çok konuşulan takımlar Brezilya Arjantin Fransa Rusya Meksika En çok konuşulan futbolcular Lionel Messi Neymar Cristiano Ronaldo Philippe Coutinho Mohamed Salah En çok sevilen paylaşım Meksika milli takımı futbolcusu Raúl Jiménez'in Almanya galibiyeti sonrası paylaştığı fotoğraf. En çok etkileşim alan paylaşımlar - Lionel Messi'nin yeni profil fotoğrafı - Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası başlarken yaptığı paylaşım - Kolombiya'nın İngiltere'ye yenilmesi sonrası James Rodriguez'in yaptığı paylaşım Dünya Kupası finali sırasında en çok paylaşım yapılan anlar Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması Paul Pogba'nın 59. dakikada attığı golle Fransa'yı 3-1 öne geçirmesi 18. dakikada Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol DİĞER FOTO GALERİLERİMİZ İÇİN TIKLAYIN...