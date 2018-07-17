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, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

Milyonlarca kullanıcısı olan , 2018 Dünya Kupası istatistiklerini paylaştı. İşte Facebook'un gözünden 'en'ler.

Giriş Tarihi: 17.07.2018 21:36 Güncelleme Tarihi: 17.07.2018 21:37
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, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı
Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

2018 FIFA Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte üzerinden turnuvayla ilgili yapılan paylaşımların istatistikleri paylaşıldı. 14 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen turnuva süresince Facebook'ta toplamda 383 milyon insan, Dünya Kupası ile ilgili 2,3 milyar etkileşimde bulundu.

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, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı
Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

En çok konuşulan takımlar

Brezilya

Arjantin

Fransa

Rusya

Meksika

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, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı
Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

En çok konuşulan futbolcular

Lionel Messi

Neymar

Cristiano Ronaldo

Philippe Coutinho

Mohamed Salah

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, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı
Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

En çok sevilen paylaşım

Meksika milli takımı futbolcusu Raúl Jiménez'in Almanya galibiyeti sonrası paylaştığı fotoğraf.

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, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı
Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

En çok etkileşim alan paylaşımlar

- Lionel Messi'nin yeni profil fotoğrafı

- Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası başlarken yaptığı paylaşım

- Kolombiya'nın İngiltere'ye yenilmesi sonrası James Rodriguez'in yaptığı paylaşım

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, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı
Facebook, 2018 Dünya Kupası'nın en'lerini açıkladı

Dünya Kupası finali sırasında en çok paylaşım yapılan anlar

Fransa'nın Dünya Kupası'nı kazanması

Paul Pogba'nın 59. dakikada attığı golle Fransa'yı 3-1 öne geçirmesi

18. dakikada Mario Mandzukic'in kendi kalesine attığı gol

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