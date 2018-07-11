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sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

, yanlış bilgilendirme ve dolandırıcılık kampanyaları dalgasıyla pek çok kez karşı karşıya kaldı. lar yakında Facebook'un şu anda denediği yeni bir özellik ile karar vererek, bu istenmeyen DM'ler hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilir. Facebook, 'dan iletilen mesajların gerçek kişiler tarafından gönderilip gönderilmediğini gösteren bir sistemi test ediyor.

Giriş Tarihi: 11.07.2018 15:21 Güncelleme Tarihi: 11.07.2018 15:33
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sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!
Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!
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sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!
Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

'tan bir mesaj geldiğini düşündüğünüzden aslında bunun nasıl geldiğini gerçekten biliyor musunuz? Politik ya da sadece bir arkadaşınızı taklit ederek sizden nakit isteyen bir dolandırıcı olabilir. Facebook, bir hesabın yakın zamanda oluşturulup oluşturulmadığı ve hangi telefon numarasını giriş yapmak için kullanıldığını da içeren bilinmeyen kişilerden gelen mesajlar hakkında ek bilgi sağlayan bir özelliği test ediyor

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sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!
Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

UYARI VERECEK

'da son zamanlarda konuşulmayan bir kişiden mesaj geldiğinde sohbet ekranının üzerinde farklı uyarılar gösterilecek. Kişinin telefon numarasının hangi ülkeye kayıtlı olduğu, hesabın gerçek bir Messenger ya da arkadaşıyla aynı ismi paylaşıp paylaşmadığına dair bilgiler de sizlere sunulacak.

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sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!
Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

Motherboard sitesi konuyla ilgili olarak 'la iletişime geçti, ekibinden Dalya Browne siteye verdiği cevapta, "Daha önce insanlarla bağlantı kurmamış olabilecekleri kişileri daha fazla bağlamda sunmanın bir yolunu test ediyoruz" dedi.

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sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!
Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

Bir multimedya sanatçısı olan Erin Gallagher, yeni uyarının ekran görüntüsünü paylaştı. Doğrudan mesaj gönderen kişinin Rusya'dan bir telefon numarası kullanarak 'a giriş yaptığını söylüyor. Hesabın yakın zamanda oluşturulduğunu ve istenmeyen nın aynı ada sahip arkadaşından farklı olması da dikkar çekenler arasında. Son nokta, diğer kullanıcıları taklit etmeye çalışan hesapları tanımlamak için muhtemelen yararlı olacaktır.

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sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!
Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

, için test edilen yeni sistemi doğruladı. Şirket, bu testlerin şirketin kimliğe bürünme ve Messenger dolandırıcılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olduğunu ve raporlamayı kolaylaştırdığını söyledi. "İnsanlara daha önce Messenger ile bağlantı kurmamış olabilecekleri kişilere daha fazla bağlam sağlayan yeni bir özelliği test ediyoruz. Bu bağlamda, bu kişilere mesaj göndermek isteyip istemedikleri konusunda daha bilinçli bir karar vermelerine izin verilecektir" dendi. (Milliyet)

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sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!
Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

FACEBOOK'UN BU ÖZELLİKLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

'un gizli saklı kalmış bazı özellikleri de var. Bu özellikler işinize yarayabilir. Facebook'ta bilinen özellikler dışında bakın başka neler varmış...

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