Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

Facebook'tan bir mesaj geldiğini düşündüğünüzden aslında bunun nasıl geldiğini gerçekten biliyor musunuz? Politik ya da sadece bir arkadaşınızı taklit ederek sizden nakit isteyen bir dolandırıcı olabilir. Facebook, bir hesabın yakın zamanda oluşturulup oluşturulmadığı ve hangi telefon numarasını giriş yapmak için kullanıldığını da içeren bilinmeyen kişilerden gelen mesajlar hakkında ek bilgi sağlayan bir özelliği test ediyor