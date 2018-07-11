Facebook Messenger sahte hesaplara karşı uyarı yapacak!

Facebook, Messenger için test edilen yeni sistemi doğruladı. Şirket, bu testlerin şirketin kimliğe bürünme ve Messenger dolandırıcılığıyla mücadele çabalarının bir parçası olduğunu ve raporlamayı kolaylaştırdığını söyledi. "İnsanlara daha önce Messenger ile bağlantı kurmamış olabilecekleri kişilere daha fazla bağlam sağlayan yeni bir özelliği test ediyoruz. Bu bağlamda, bu kişilere mesaj göndermek isteyip istemedikleri konusunda daha bilinçli bir karar vermelerine izin verilecektir" dendi. (Milliyet)