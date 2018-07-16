Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
Sosyal medya hesabımızdan yaptığımız paylaşımlar bazen başımıza iş açabiliyor.. Arkadaşlarımızla, ailemizle sevdiklerimizle paylaştığımız bazı özel içerikler, kötü emelli insanların eline geçince olay hukuki boyutlara kadar gidebiliyor. İşte bu duruma düşmemek ve sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanmak için yapmanız gerekenler...
Giriş Tarihi: 16.07.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 18:46
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Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
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Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin