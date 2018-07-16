Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

Çocuklarınızın fotoğrafını kaldırın



Oxford İnternet Enstitüsü yöneticilerinden Victoria Nash, bu konudaki 'rıza' ile ilgili olarak yetişkinlere şu soruyu yöneltiyor: Çocuklar daha ileriki bir tarihte, kendileriyle ilgili online olarak hangi tür bilgileri görmek isteyecekler? Önceki jenerasyonlar bu konuyu hiç düşünmemişti ancak internetin ve sosyal medyanın hızla yayılmasıyla bu soru çok daha önemli bir hale geldi.