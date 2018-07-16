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profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

hesabımızdan yaptığımız paylaşımlar bazen başımıza iş açabiliyor.. Arkadaşlarımızla, ailemizle sevdiklerimizle paylaştığımız bazı özel içerikler, kötü emelli insanların eline geçince olay hukuki boyutlara kadar gidebiliyor. İşte bu duruma düşmemek ve sosyal medyayı güvenli bir şekilde kullanmak için yapmanız gerekenler...

Giriş Tarihi: 16.07.2018 18:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2018 18:46
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profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

Az sonra açıklayacağımız her şeyi dikkatlice okuyun. profilinizde eğer bu saydıklarımız varsa hemen silin, başınız yanmasın!

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profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

Doğum gününüzü kaldırın!

Doğum gününüz de tıpkı adınız, soyadınız ve adresiniz gibi, dolandırıcıların sizin banka hesap bilgilerinize ulaşırken kullanabileceği detaylardan sadece biri...

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profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

Telefon numaranız

En iyi ihtimalle, gizli bir hayranınız sizin rızanızı almadan size ulaşabilir. En kötü senaryo ise sizi her an rahatsız edebilecek bir takıntılı hayran ile uğraşmak zorunda kalmak...

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profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

Çocuklarınızın fotoğrafını kaldırın

Oxford İnternet Enstitüsü yöneticilerinden Victoria Nash, bu konudaki 'rıza' ile ilgili olarak yetişkinlere şu soruyu yöneltiyor: Çocuklar daha ileriki bir tarihte, kendileriyle ilgili online olarak hangi tür bilgileri görmek isteyecekler? Önceki jenerasyonlar bu konuyu hiç düşünmemişti ancak internetin ve nın hızla yayılmasıyla bu soru çok daha önemli bir hale geldi.

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profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

Yer bildirimi

Yer bildirim servisleri yalnızca Android ve iPhone telefonlarda kullanılabiliyor. Online teknoloji dergisi TechCrunch, 500 milyondan fazla kişinin 'a yalnızca telefonundan eriştiğine dikkat çekiyor ve bu kişilerin online olarak yer bildirimi yapabileceğine dikkat çekiyor. Bu da size zarar vermek isteyen ya da istemeyen herhangi birinin, sizin nerede olduğunuzu öğrenmesi demek.

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profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

FOTOĞRAFLARDAKİ YER BİLDİRİMLERİ

Evdeki bir fotoğrafınıza yer bildirimi yapmanız, ev adresinizin ifşa edilmesi anlamına geliyor...

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profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin
Facebook profilinizde bunu yaptıysanız dikkat! Hemen silin

İLİŞKİ DURUMUNUZ

Eğer yeni bir ilişkiniz varsa ve heyecanlıysanız, bunu üzerinde paylaşmayın. Çünkü işler yolunda gitmez ve "ilişkisi var" durumundan "bekar"a geçmek zorunda kalırsanız, bu sizi olduğunuzdan daha fazla üzebilir...

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