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telefonunuzu dinliyor olabilir!

'un yeni aldığı bir patent ortalığı karıştırdı. Şirketin telefonların mikrofonunu dinleyip, televizyonlarda dahi ne izlediğinizi takip edeceği söyleniyor.

Giriş Tarihi: 28.06.2018 02:18 Güncelleme Tarihi: 28.06.2018 02:20
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telefonunuzu dinliyor olabilir!
Facebook telefonunuzu dinliyor olabilir!
Sizi sizden daha iyi tanıyan , şimdi geleceğinizi de tahmin ediyor. Üstelik bunu, cep telefonunuzun mikrofonlarını dinleyerek yapıyor.
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telefonunuzu dinliyor olabilir!
Facebook telefonunuzu dinliyor olabilir!
İddianın sahibi ABD'li New York Times gazetesi. Bünyesinde Instagram ve Whatsapp’ı da barındıran ’un, 2012’den bu yana yaptığı patent başvuruları tartışma yaratıyor.
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telefonunuzu dinliyor olabilir!
Facebook telefonunuzu dinliyor olabilir!
Sosyal medya şirketinin, evlilik, işe başlama, hatta ölüm gibi, insan hayatının en önemli tarihlerini tahmin edebilmek için bir algoritma geliştirip bunun patentini aldığı belirtiliyor.
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telefonunuzu dinliyor olabilir!
Facebook telefonunuzu dinliyor olabilir!
Bu algoritma ile ayrıca, kişinin mesajları, paylaşımları, kredi kartı harcamalarına da bakarak onun sosyo ekonomik statüsü ile ilgili değişimleri de ölçebiliyor.
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telefonunuzu dinliyor olabilir!
Facebook telefonunuzu dinliyor olabilir!
Bir sonraki adımını, kişiden önce tahmin etmeyi amaçlayan yazılım ile kişinin geleceği ile ilgili tahminler de yapılabiliyor.
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telefonunuzu dinliyor olabilir!
Facebook telefonunuzu dinliyor olabilir!
Tartışma yaratan bir diğer patent başvurusu ise, kişinin dinlenmesi ile ilgili.
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telefonunuzu dinliyor olabilir!
Facebook telefonunuzu dinliyor olabilir!
Buna göre , cep telefonunun mikrofonu aracılığıyla, kişinin televizyondan ne izlediğini de öğrenebiliyor.
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