Facebook telefonunuzu dinliyor olabilir!

Facebook'un yeni aldığı bir patent ortalığı karıştırdı. Şirketin telefonların mikrofonunu dinleyip, televizyonlarda dahi ne izlediğinizi takip edeceği söyleniyor. Sizi sizden daha iyi tanıyan Facebook, şimdi geleceğinizi de tahmin ediyor. Üstelik bunu, cep telefonunuzun mikrofonlarını dinleyerek yapıyor. İddianın sahibi ABD'li New York Times gazetesi. Bünyesinde Instagram ve Whatsapp’ı da barındıran Facebook’un, 2012’den bu yana yaptığı patent başvuruları tartışma yaratıyor. Sosyal medya şirketinin, evlilik, işe başlama, hatta ölüm gibi, insan hayatının en önemli tarihlerini tahmin edebilmek için bir algoritma geliştirip bunun patentini aldığı belirtiliyor. Bu algoritma ile Facebook ayrıca, kişinin mesajları, paylaşımları, kredi kartı harcamalarına da bakarak onun sosyo ekonomik statüsü ile ilgili değişimleri de ölçebiliyor. Bir sonraki adımını, kişiden önce tahmin etmeyi amaçlayan yazılım ile kişinin geleceği ile ilgili tahminler de yapılabiliyor. Tartışma yaratan bir diğer patent başvurusu ise, kişinin dinlenmesi ile ilgili. Buna göre Facebook, cep telefonunun mikrofonu aracılığıyla, kişinin televizyondan ne izlediğini de öğrenebiliyor.