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'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak

Giriş Tarihi: 20.12.2018 08:12 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 08:19
Facebook'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak itiraf

yeni bir skandalla çalkalanıyor. Bu kez ortaya çıkan skandalı dünya devi hiç tereddütsüz kabul etti!

Facebook'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak itiraf

Bakın meğer sizden habersiz ne yapmış?

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Facebook'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak itiraf

'ta sular durulmuyor. Yüz milyonlarca abonesi olan şirketin kullanıcıların profil bilgileri dışında özel mesajlarını da paylaştığı ortaya çıktı.

Facebook'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak itiraf

Dünya devi, özel mesajlarınızı başta Netflix ve Spotify olmak üzere bazı kuruluşlarla paylaştığını etti!

Facebook'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak itiraf

New York Times'ın haberine göre uzun yıllardır bu şirketlerle kullanıcıların çok özel bilgilerini paylaşıyor. Peki sizin özel mesajlarınızın Spotify veya Netflix'te olduğunu nasıl öğreneceksiniz?

Facebook'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak itiraf

Yolu gayet basit: Örneğin Spotify hesabınıza erişirken hesabınızı kullandıysanız artık özel mesajlarınız başta olmak üzere her şeyiniz Spotify'ın gözünün önünde demektir!

Facebook'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak itiraf

Bu kapsamda Spotify'ın sadece bir ayda 70 milyonu aşkın kullanıcısının özel mesajlarını görebildiği ortaya çıktı.

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