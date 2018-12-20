Facebook'tan milyonlarca kullanıcısını çok kızdıracak itiraf

Facebook yeni bir skandalla çalkalanıyor. Bu kez ortaya çıkan skandalı dünya devi hiç tereddütsüz kabul etti! Bakın Facebook meğer sizden habersiz ne yapmış? Facebook'ta sular durulmuyor. Yüz milyonlarca abonesi olan şirketin kullanıcıların profil bilgileri dışında özel mesajlarını da paylaştığı ortaya çıktı. Dünya devi, özel mesajlarınızı başta Netflix ve Spotify olmak üzere bazı kuruluşlarla paylaştığını itiraf etti! New York Times'ın haberine göre Facebook uzun yıllardır bu şirketlerle kullanıcıların çok özel bilgilerini paylaşıyor. Peki sizin özel mesajlarınızın Spotify veya Netflix'te olduğunu nasıl öğreneceksiniz? Yolu gayet basit: Örneğin Spotify hesabınıza erişirken Facebook hesabınızı kullandıysanız artık özel mesajlarınız başta olmak üzere her şeyiniz Spotify'ın gözünün önünde demektir! Bu kapsamda Spotify'ın sadece bir ayda 70 milyonu aşkın Facebook kullanıcısının özel mesajlarını görebildiği ortaya çıktı.