Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i geçti)

Forbes, kendi servetini yapan en zengin 60 kadını açıkladı. Kim Kardashian'ın 21 yaşındaki kız kardeşi Kylie Jenner, genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu. Bu listeye 23 yaşında giren Mark Zuckerberg'i geride bırakan Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum.

Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım' dedi. Röportajında annesinden övgüyle bahseden Jenner, 'Şirketin başarılı olmasında annemin büyük katkısı var' dedi.

Listede Nevada Corporation'ın başkanı Eren Özmen de var. İşte o liste;