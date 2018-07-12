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kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (, Mark Zuckerberg'i geçti)

bugün itibarıyla kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı. Listede kendi kozmetik markasını oluşturan ünlü isim da yer aldı. Jenner, listeye Mark Zuckerberg'den bile daha erken girmeyi başardı.

Giriş Tarihi: 12.07.2018 22:05 Güncelleme Tarihi: 12.07.2018 22:15
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kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (, Mark Zuckerberg'i geçti)
Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i geçti)

, kendi servetini yapan en zengin 60 kadını açıkladı. Kim Kardashian'ın 21 yaşındaki kız kardeşi , genç milyoner olarak ekonomi dergisine kapak oldu. Bu listeye 23 yaşında giren Mark Zuckerberg'i geride bırakan Jenner, 'Kendi markamın yüzü olduğum için ürünlerimde bir sıkıntı olursa, bu direkt beni etkileyecek. O yüzden ürünlerimin rengine ve formülüne çok önem veriyorum. Şirketi kendi başıma kurdum.

Bu yüzden çok fazla hata yaptım. Ve her hatanın sorumluluğunu aldım' dedi. Röportajında annesinden övgüyle bahseden Jenner, 'Şirketin başarılı olmasında annemin büyük katkısı var' dedi.

Listede Nevada Corporation'ın başkanı Eren Özmen de var. İşte o liste;

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kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (, Mark Zuckerberg'i geçti)
Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i geçti)
60. Taylor Swift 320 milyon dolar Yaş: 28
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kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (, Mark Zuckerberg'i geçti)
Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i geçti)
58. Jessica Iclisoy 330 milyon dolar Yaş: 52
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kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (, Mark Zuckerberg'i geçti)
Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i geçti)
58. Liz Elting 330 milyon dolar Yaş: 52
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kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (, Mark Zuckerberg'i geçti)
Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i geçti)
57. Martine Rothblatt 340 milyon dolar Yaş: 63
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kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (, Mark Zuckerberg'i geçti)
Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i geçti)
54. Danielle Steel 350 milyon dolar Yaş: 70
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kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (, Mark Zuckerberg'i geçti)
Forbes kendi servetini yapan kadınlar listesini açıkladı (Kylie Jenner, Mark Zuckerberg'i geçti)
54. Kim Kardashian West 350 milyon dolar Yaş: 37
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