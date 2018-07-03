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CEO'sundan 'a ağır taş!

'un CEO'su 'ın geçtiğimiz gün attığı tweet'e ağır bir göndermede bulundu. İşte o tweet ve sonrasında gelen yanıt...

Giriş Tarihi: 03.07.2018 15:43 Güncelleme Tarihi: 03.07.2018 15:45
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CEO'sundan 'a ağır taş!
Ford CEO'sundan Elon Musk'a ağır taş!
'ın CEO'su olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, son dönemde beklentiyi karşılayamaması ve ettiği zararlar ile gündeme geliyordu. Ancak firma sonunda hedefine ulaştı ve Model 3 için belirlenen üretim hedefine ulaştı.
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CEO'sundan 'a ağır taş!
Ford CEO'sundan Elon Musk'a ağır taş!
Geçtiğimiz günlerde 3 bin 600 çalışanını işten çıkartan Tesla, 2017 Haziran ayı için haftalık 5000 adet model 3 üretim hedefi koymuştu. Şirket, aylar süren gecikmenin ardından bu hedefine ulaşmayı başardı.
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CEO'sundan 'a ağır taş!
Ford CEO'sundan Elon Musk'a ağır taş!
Üretiminde yaşadığı sorunlar nedeniyle zor günler geçirmekte olan Model 3 için son çare olarak montaj çadırları kuran Tesla, bu hamlesi ile tabiri caizse muradına erdi.
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CEO'sundan 'a ağır taş!
Ford CEO'sundan Elon Musk'a ağır taş!

ELON MUSK EMOJİ'LER İLE KUTLADI

Şirketin CEO'su kişisel Twitter hesabı üzerinden, Tesla'nın 7 günde 7000 araç ürettiğini duyurdu. Musk Aynı mesajında ekip arkadaşlarına da kalp emoji'leri kullanarak teşekkür etti.

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CEO'sundan 'a ağır taş!
Ford CEO'sundan Elon Musk'a ağır taş!

FORD'UN CEO'SUNDAN MUSK'A GÖNDERME

Musk'ın bu Tweet'ine yer veren Avrupa'nın CEO'su Steven Armstrong "4 saatte 7000 araç" mesajı ile Musk'ın paylaşımını ti'ye aldı.

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CEO'sundan 'a ağır taş!
Ford CEO'sundan Elon Musk'a ağır taş!

ELON MUSK KİMDİR?

teknoloji dünyasının son dönemde en çok konuştuğu isimlerden biri. Peki Elon Musk nasıl Elon Musk oldu? İşte milyarder girişimcinin ilginç yaşam öyküsü...

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CEO'sundan 'a ağır taş!
Ford CEO'sundan Elon Musk'a ağır taş!
Güney Afrika asıllı ABD'li mucit ve girişimci olan Kanadalı bir anne Haldeman ve Güney Afrikalı bir baba Errol’un oğlu olarak dünyaya geldi.
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