Giriş Tarihi: 02.09.2021 16:19Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 16:21
Ford Focus'un dönüşü muhteşem oldu! Sınırları zorladı
Ford hakkında son haftalarda ilginç dedikodular çıktı. Otomotiv devinin kapalı kapılar ardında dikkat çekici elektrikli bir model üstünde çalıştığı iddia ediliyor. Tabii ki Ford bu konuda oldukça sessiz. Diğer yandan ünlü marka 2022 Ranger Splash'ı da tanıttı. Tüm bunlar yaşanırken Ford'un ismi ilginç bir gelişmeyle daha anıldı. Bunun sebebi ise Ford'un popüler modellerinden biri olan Focus'tan kaynaklanıyor.