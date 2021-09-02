Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ford Focus'un dönüşü muhteşem oldu! Sınırları zorladı
Giriş Tarihi: 02.09.2021 16:19 Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 16:21

Ford Focus'un dönüşü muhteşem oldu! Sınırları zorladı

Ford hakkında son haftalarda ilginç dedikodular çıktı. Otomotiv devinin kapalı kapılar ardında dikkat çekici elektrikli bir model üstünde çalıştığı iddia ediliyor. Tabii ki Ford bu konuda oldukça sessiz. Diğer yandan ünlü marka 2022 Ranger Splash'ı da tanıttı. Tüm bunlar yaşanırken Ford'un ismi ilginç bir gelişmeyle daha anıldı. Bunun sebebi ise Ford'un popüler modellerinden biri olan Focus'tan kaynaklanıyor.

Ford Focus’un dönüşü muhteşem oldu! Sınırları zorladı

Eski kasa Ford Focus'u olan bir araç sahibi otomobilinin revize edilmesini isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto adlı programa başvuruda bulundu. Program için çalışan işinin ehli ustalara emanet ettiği aracını geri almaya gelen araç sahibi eski kasa Focus'un son halini gördüğünde şaşkına döndü.

Ford Focus’un dönüşü muhteşem oldu! Sınırları zorladı

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ford Focus’un dönüşü muhteşem oldu! Sınırları zorladı

Bu defa eski kasa bir Ford Focus'u yenilediler.

Ford Focus’un dönüşü muhteşem oldu! Sınırları zorladı

Aracın sahibi son halini görünce gözlerine inanamadı.

Ford Focus’un dönüşü muhteşem oldu! Sınırları zorladı

İşte o çalışma...

SON DAKİKA