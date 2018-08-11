Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Samsung'un yeni amiral gemisi modeli Galaxy Note 9, iki gün önce tüm dünyanın beğenisine sunulmuştu. Ancak bu kısa sürede telefonu paramparça ettiler. Bu işlem esnasında cihazın yeni soğutma sistemi de gün yüzüne çıktı.
Giriş Tarihi: 11.08.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 13:15
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1
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Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
2
51
Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)