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9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)

'un yeni amiral gemisi modeli 9, iki gün önce tüm dünyanın beğenisine sunulmuştu. Ancak bu kısa sürede telefonu paramparça ettiler. Bu işlem esnasında cihazın yeni soğutma sistemi de gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 11.08.2018 13:10 Güncelleme Tarihi: 11.08.2018 13:15
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9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)

9 modeli geçtiğimiz gün resmen tanıtıldı. 4 kata kadar performans artışıyla büyük ses getiren yeni model tanıtılmasının üzerinden iki gün geçmişken bugün parçalara ayrıldı.

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9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Bir Rus internet sitesi tarafından yapılan işlemlerde telefonun en küçük ayrıntısına kadar ayrıldığı görülebiliyor.
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9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)

Parçalarına ayrılan cihazda, en dikkat çekici detay soğutma sistemi gibi görünüyor. Çünkü, Note 9'a kullanılan su soğutma sistemi, Note 8'de bulunan pasif soğutmaya kıyasla oldukça büyük bir yapıda.

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9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
’un su – karbon olarak adlandırdığı bu yeni soğutma çözümünde, boruların içinde gerçekten su olduğu iddia ediliyor. 9’u sökmek için uygulanması gereken adımlar, Galaxy Note 8 ile tamamen aynı.
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9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)

Telefonu sökmeye çalışan kullanıcıları ilk olarak, cihazın içine su girmesini engelleyen IP68 sertifikası nedeniyle kullanılan güçlü yapıştırıcılar karşılıyor. Cihaz içerisindeki bileşenlerin yerleşimi ise neredeyse Note 8'den farksız.

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9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)

İşte cihazın parçalarına ayrılma işlemi...

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9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
Galaxy Note 9'u paramparça ettiler! (Daha 2 gün önce tanıtılmıştı)
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