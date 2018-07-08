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dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)

Tarihin en çok seyredilen dizilerinden birisi olan birçok farklı mekan ve şehirde çekildi ve son sezonu da çekilecek. İşte Game of Thrones'un çekildiği harika tatil mekanları...

Giriş Tarihi: 08.07.2018 16:02 Güncelleme Tarihi: 08.07.2018 16:04
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dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Game of Thrones dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Efsane diziler arasında yerini çoktan alan , sürükleyici hikayesiyle olduğu kadar, hikayenin geçtiği mekanlarla da izleyenlerini bambaşka dünyalara sürüklüyor. Bambaşka dünyalar dediysek dizinin çekildiği birçok yer gerçek ve doğal olarak dizinin hayranlarının akınına uğruyor. 2019'da 8. sezonu başlayacak olan Game of Thrones'un çekildiği yerleri Brandlife dergisi sizin için derledi.
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dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Game of Thrones dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
SEVİLLA / İSPANYA Bir zamanlar Mağribi müslüman krallara ait olan Sevilla’daki Alcazar sarayı, Dorne’un havuzlarla süslü, yemyeşil bahçelerinde geçen sahnelerin çekildiği mekan.
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dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Game of Thrones dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Dizideki masalsı atmosferin aynısıyla sizi gerçek hayatta da büyüleyecek olan bu eski kraliyet sarayını, dilerseniz iki saatlik özel turu ile gezebilirsiniz.
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dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Game of Thrones dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
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dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Game of Thrones dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
OUARZAZATE VE ESSAOUIRA / FAS Ejderhaların annesi Daenerys’in tüm bir şehirdeki köleleri zincirlerinden kurtardığı sahneler sizi etkilediyse Fas’ın bu gizemli şehirlerinin etkisinden de uzun süre kurtulamayacaksınız demektir.
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dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Game of Thrones dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Zicasso gibi bazı özel tur şirketlerinin düzenlediği, İspanya ve Fas’ı kapsayan 10 günlük turları bulunuyor.
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dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Game of Thrones dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)
Epey lüks bu turların fiyatı ise 2 kişi için 4.700 $’dan başlıyor.
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