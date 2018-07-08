Game of Thrones dizisi nerelerde çekiliyor? (Turistlerin büyük ilgisi var)

Tarihin en çok seyredilen dizilerinden birisi olan Game of Thrones birçok farklı mekan ve şehirde çekildi ve son sezonu da çekilecek. İşte Game of Thrones'un çekildiği harika tatil mekanları... Efsane diziler arasında yerini çoktan alan Game of Thrones, sürükleyici hikayesiyle olduğu kadar, hikayenin geçtiği mekanlarla da izleyenlerini bambaşka dünyalara sürüklüyor. Bambaşka dünyalar dediysek dizinin çekildiği birçok yer gerçek ve doğal olarak dizinin hayranlarının akınına uğruyor. 2019'da 8. sezonu başlayacak olan Game of Thrones'un çekildiği yerleri Brandlife dergisi sizin için derledi. SEVİLLA / İSPANYA Bir zamanlar Mağribi müslüman krallara ait olan Sevilla’daki Alcazar sarayı, Dorne’un havuzlarla süslü, yemyeşil bahçelerinde geçen sahnelerin çekildiği mekan. Dizideki masalsı atmosferin aynısıyla sizi gerçek hayatta da büyüleyecek olan bu eski kraliyet sarayını, dilerseniz iki saatlik Game of Thrones özel turu ile gezebilirsiniz. OUARZAZATE VE ESSAOUIRA / FAS Ejderhaların annesi Daenerys’in tüm bir şehirdeki köleleri zincirlerinden kurtardığı sahneler sizi etkilediyse Fas’ın bu gizemli şehirlerinin etkisinden de uzun süre kurtulamayacaksınız demektir. Zicasso gibi bazı özel tur şirketlerinin düzenlediği, İspanya ve Fas’ı kapsayan 10 günlük Game of Thrones turları bulunuyor. Epey lüks bu turların fiyatı ise 2 kişi için 4.700 $’dan başlıyor.