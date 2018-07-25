Game of Thrones'un finali çok şaşırtacak!

Popüler dizi Game of Thrones'un merakla beklenen final sezonuna geri sayım sürüyor. Bu geri sayım sürerken diziyle ilgili şoke eden ve heyecanlandıran açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Metro gazetesinin haberine göre dizinin son sezonuna konu olan sahneler, önceki bölümlerde anlatılan olayların bin yıl öncesine ait olacak... Senaryo ise Game of Thrones romanlarının yazarı George R.R Martin'in hayat verdiği Buzun ve Ateşin Şarkısı serisinin daha önce yayınlanmayan 2 bölümüne dayalı. The Hollywood Reporter dergisiyse final bölümlerin tanıtımında Akgezenlerin nereden geldikleri, Westeros'un gizemi ve Stark Ailesi'nin kökeni gibi konulara yer verileceğini ileri sürdü. İşte 2019'da yayınlanacak 8. sezonu ile birlikte ekranlara veda edecek olan 38 Emmy Ödüllü Game of Thrones'un finaliyle ilgili bilinen karakterlerin son sezonda olmayacağını güçlendiren resmi açıklamalar... ABD’li kablolu TV ağı HBO’nun dizilerden sorumlu Başkan yardımcısı Francesca Orsi, Kudüs’te düzenlenen INTV konferansında katılımcılara, Game of Thrones’ta kalan karakterlerin teker teker öleceğini söyledi. Bu ölümlerin çok acıklı ve beklenmedik olduğunu vurgulayan Orsi, oyuncuların canlandırıdığı karakterlerin akıbetlerini okuduklarında masaya iyice sokularak ağladıklarını belirtti: “Daha önce hiçbir oyuncu dizinin senaryosunu görmemişti. Okuduklarında ise her biri kendi ölümü yüzünden moral olarak çöktü. Final senaryosunda son birkaç kelime hepsini gözyaşlarına boğdu. En sonunda dizinin finali 15 dakika boyunca alkışlandı.” Dizinin yardımcı yönetmeni Jonathan Quinlan, bugüne kadarki en büyük savaş sahnesini çektiklerini duyurdu. Quinlan, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta bu destansı savaş sahnesi için Kuzey İrlanda’da 55 gece üst üste çekim yaptıklarını ve 11 hafta boyunca 3 farklı mekanda yapılan çekimlerin ardından televizyon tarihinde daha önce görülmememiş bir savaş sahnesi çektiklerini ifade etti. Game of Thrones’ta Sansa Stark’a hayat veren Sophie Turner, dizide daha önce görülmemiş görkemli savaşların yaşanacağını, pek çok önemli kişinin öleceğini ve daha fazla duygusal işkencenin yer alacağını söyledi. Sansa’nın son sezonda bir savaşçıya dönüşeceğini söyleyen Turner, “Sansa’nın içinde her zaman diğer insanların gerçekten göremediği bir savaşçı gördüm. Onun her zaman yaşadıklarından öğrenerek adapte olduğunu ve bir noktada bunların tezahür edeceğini hissettim.'