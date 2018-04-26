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'un finali için sürpriz hamle

'un yapımcıları 6 bölümlük final sezonu için sızıntıların önüne geçmekte kararlı gibi görünüyor.

Giriş Tarihi: 26.04.2018 00:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2018 00:34
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'un finali için sürpriz hamle
Game of Thrones'un finali için sürpriz hamle
Dünyada ilgiyle izlenen , 8.sezonun sızdırılmasına karşı önlem anlamaya devam ediyor.
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'un finali için sürpriz hamle
Game of Thrones'un finali için sürpriz hamle
Bu kapsamda ünlü fantastik dizinin yapımcıları ve oyuncuları ile yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi.
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'un finali için sürpriz hamle
Game of Thrones'un finali için sürpriz hamle
Sözleşmede, dizinin yayınlanmamış bölümleri ya da finali hakkında herhangi bir paylaşımda bulunan oyuncunun 30 milyon dolara kadar tazminat ödeyebileceği ifadesi yer aldı.
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'un finali için sürpriz hamle
Game of Thrones'un finali için sürpriz hamle
HBO’nun program koordinatörü Casey Bloys, geçen yıl ABD’nin Pennsylvania eyaletinde düzenlenen öğrenci seminerinde ’un final sezonu ile ilgili geniş ve katı önlemler alındığı belirtmişti.
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'un finali için sürpriz hamle
Game of Thrones'un finali için sürpriz hamle
Bloys, siber korsanların süregelen hedefi haline gelen popüler dizinin, tekrar sızdırılma ihtimaline birkaç farklı finalle çekileceğini söylemiş; ’un final sezonu için farklı senaryoların kaleme alındığı ve bölümlerin değişik mekanlarda çekilip ayrı sonlarla kaydedileceğini ifade etmişti.
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'un finali için sürpriz hamle
Game of Thrones'un finali için sürpriz hamle
Geçen yıl 7. sezonu yayımlanan dizinin 4. ve 6. bölümleri sızdırılarak internetten paylaşılmış, ve bilgisayar korsanlarıi HBO'nun sunucularını hack'leyerek 1.5 TB veri çaldığını açıklamıştı. HBO, ’un yeni sezonunun 2019 yılında 6 bölüm olarak yayınlanacağını duyurmuştu.
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'un finali için sürpriz hamle
Game of Thrones'un finali için sürpriz hamle

HBO, 'un yeni sezonunun 2019 yılında 6 bölüm olarak yayınlanacağını duyurmuştu. (NTV)

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