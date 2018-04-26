Game of Thrones'un finali için sürpriz hamle

Game of Thrones'un yapımcıları 6 bölümlük final sezonu için sızıntıların önüne geçmekte kararlı gibi görünüyor. Dünyada ilgiyle izlenen Game of Thrones, 8.sezonun sızdırılmasına karşı önlem anlamaya devam ediyor. Bu kapsamda ünlü fantastik dizinin yapımcıları ve oyuncuları ile yeni bir sözleşme imzalandığı belirtildi. Sözleşmede, dizinin yayınlanmamış bölümleri ya da finali hakkında herhangi bir paylaşımda bulunan oyuncunun 30 milyon dolara kadar tazminat ödeyebileceği ifadesi yer aldı. HBO’nun program koordinatörü Casey Bloys, geçen yıl ABD’nin Pennsylvania eyaletinde düzenlenen öğrenci seminerinde Game of Thrones’un final sezonu ile ilgili geniş ve katı önlemler alındığı belirtmişti. Bloys, siber korsanların süregelen hedefi haline gelen popüler dizinin, tekrar sızdırılma ihtimaline birkaç farklı finalle çekileceğini söylemiş; Game of Thrones’un final sezonu için farklı senaryoların kaleme alındığı ve bölümlerin değişik mekanlarda çekilip ayrı sonlarla kaydedileceğini ifade etmişti. Geçen yıl 7. sezonu yayımlanan dizinin 4. ve 6. bölümleri sızdırılarak internetten paylaşılmış, ve bilgisayar korsanlarıi HBO'nun sunucularını hack'leyerek 1.5 TB veri çaldığını açıklamıştı. HBO, Game of Thrones’un yeni sezonunun 2019 yılında 6 bölüm olarak yayınlanacağını duyurmuştu. HBO, Game of Thrones'un yeni sezonunun 2019 yılında 6 bölüm olarak yayınlanacağını duyurmuştu. (NTV)