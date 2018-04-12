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'un finaliyle ilgili büyük gelişme!

'un merakla beklenen final sezonu için geri sayım sürüyor. Son olarak bugün gelen haberlere göre finalde gelmiş geçmiş en büyük savaş sahnesi olacak.

Giriş Tarihi: 12.04.2018 22:20 Güncelleme Tarihi: 12.04.2018 22:22
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'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
Game of Thrones'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
dizisinin yardımcı yönetmeni Jonathan Quinlan, yaptığı Instagram paylaşımında bugüne kadarki en büyük savaş sahnesini çekerek, kendi rekorlarlarını kırdığını duyurdu.
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'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
Game of Thrones'un finaliyle ilgili büyük gelişme!

Quinlan, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta bu destansı savaş sahnesi için Kuzey İrlanda'da 55 gece üst üste çekim yaptıklarını ve 11 hafta boyunca 3 farklı mekanda yapılan çekimlerin ardından televizyon tarihinde daha önce görülmememiş bir savaş sahnesi çektiklerini ifade ederek, dizinin kamera arkası ekibine teşekkür etti:

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'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
Game of Thrones'un finaliyle ilgili büyük gelişme!

"Bu Gece Ejderhaları için,

55 tam gece boyunca çalıştığınız için... Soğuğa, kara, yağmura, çamura, Toome'un koyun pisliklerine ve Magheramorne'nin rüzgarlarına karşı koyduğunuz için... -

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'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
Game of Thrones'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
Bundan bir yıl sonra, dünya genelindeki on milyonlarca insan bu bölümü izlediğinde sizin ne kadar çok çalıştığınızı bilmeyecek. O’ın altındaki dondurucu soğuklarda çalışmanın ne kadar zor olduğuyla ya da sizin ne kadar yorulmuş olduğunuzla ilgilenmeyecekler.

Onlar sadece, daha önce yapılmamış bir şey izlediklerini anlayacaklar.

Bunun nedeni sizsiniz.

Teşekkürlerler”
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'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
Game of Thrones'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
izleyiciyle buluşan en büyük savaş sahnesi, Jon Snow ve Ramsay Bolton’un savaşını konu alan (6. sezon 9. bölümde yer alan) Battle of Bastards’ın (Piçlerin Savaşı) çekimleri 25 gün sürmüştü.
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'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
Game of Thrones'un finaliyle ilgili büyük gelişme!

NTV'ye göre HBO, 'un final sezonunun 6 bölüm halinde 2019 yılında yayınlanacağını duyurmuştu.

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'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
Game of Thrones'un finaliyle ilgili büyük gelişme!
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