Game of Thrones'un finaliyle ilgili büyük gelişme!

Quinlan, Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta bu destansı savaş sahnesi için Kuzey İrlanda'da 55 gece üst üste çekim yaptıklarını ve 11 hafta boyunca 3 farklı mekanda yapılan çekimlerin ardından televizyon tarihinde daha önce görülmememiş bir savaş sahnesi çektiklerini ifade ederek, dizinin kamera arkası ekibine teşekkür etti: