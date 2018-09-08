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deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!

da son günlerde bir deniz yaratığından bahsediliyor. İngiliz bir balıkçı tarafından kameraya alınan ilginç canlının ne olduğu konusunda ilginç tartışmalar yaşandı.

Giriş Tarihi: 08.09.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 08.09.2018 15:00
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deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!
Gizemli deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!

İngiliz balıkçı Kevin Burton'un YouTube'ta yayınladığı video da olay oldu. Burton, yakınlarındaki Tynemouth'da bir deniz canlısına rastladı.

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deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!
Gizemli deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!

Daily Star'ın aktardıklarına göre Burton, iskelede oturup, sabah kahvesini yudumlarken, suda garip bir şey olduğunu fark ediyor ve oldukça şaşırıyor. Telefonuyla bu yaratığın videosunu çekiyor.

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deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!
Gizemli deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!

Video aslında ağustos ayının başlarında ortaya çıktı, fakat popüler bir kanal olan The Hidden Underbelly 2.0 tarafından paylaşılınca ise popülerlik kazandı.

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deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!
Gizemli deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!

Kullanıcılar canlı hakkında ise çeşitli yorumlar da bulundu.

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deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!
Gizemli deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!

Kimileri büyük bir yılan balığı olduğunu söylerken, kimileri ise değişime uğraşmış bir balık olabileceğini iddia etti.

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deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!
Gizemli deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!

Bazıları da denize atılmış büyük lastik parçası olduğunu belirtti.

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deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!
Gizemli deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!
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