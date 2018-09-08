Gizemli deniz yaratığı balıkçıyı şaşkına çevirdi!

Sosyal medyada son günlerde gizemli bir deniz yaratığından bahsediliyor. İngiliz bir balıkçı tarafından kameraya alınan ilginç canlının ne olduğu konusunda ilginç tartışmalar yaşandı. İngiliz balıkçı Kevin Burton'un YouTube'ta yayınladığı video sosyal medyada olay oldu. Burton, Newcastle yakınlarındaki Tynemouth'da gizemli bir deniz canlısına rastladı. Daily Star'ın aktardıklarına göre Burton, iskelede oturup, sabah kahvesini yudumlarken, suda garip bir şey olduğunu fark ediyor ve oldukça şaşırıyor. Telefonuyla bu gizemli yaratığın videosunu çekiyor. Video aslında ağustos ayının başlarında ortaya çıktı, fakat popüler bir kanal olan The Hidden Underbelly 2.0 tarafından paylaşılınca ise popülerlik kazandı. Kullanıcılar gizemli canlı hakkında ise çeşitli yorumlar da bulundu. Kimileri büyük bir yılan balığı olduğunu söylerken, kimileri ise değişime uğraşmış bir balık olabileceğini iddia etti. Bazıları da denize atılmış büyük lastik parçası olduğunu belirtti.