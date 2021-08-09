Gökyüzüne baktığınızda reklamları göreceksiniz! SpaceX’in yeni çılgın projesi ortaya çıktı

Reklamlar neredeyse hayatımızın her alanında, her noktasında karşımıza çıkıyor. Televiyonda veya internete girdiğinizde web sayfasının bir yerinden reklamlar kendini gösteriyor. Dışarı çıkıp dolaşırken, panolarda, binaların bazı kısımlarında reklam ilanları yer alıyor. Ancak SpaceX reklam çalışmalarını üst bir noktaya taşıyacak. Bundan sonra reklamlar gökyüzünde görünecek! Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, en uçuk reklam projesi için Kanadalı bir startup projesiyle ortaklık kurmaya hazırlanıyor.