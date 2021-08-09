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Giriş Tarihi: 09.08.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.08.2021 12:07

Gökyüzüne baktığınızda reklamları göreceksiniz! SpaceX'in yeni çılgın projesi ortaya çıktı

Elon Musk'ın kurucusu ve sahibi olduğu SpaceX, son dönemde Starship'in test uçuşlarıyla gündeme geliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Starship ve Super Heavy bir araya getirildi. Böylece dünyanın en uzun roketi rekoru da kırıldı. Starhip, Ay'a ve Mars'a insan ve kargo göndermek için tasarlandı. Ancak SpaceX'in ismi bu sefer farklı bir gelişmeyle gündeme geldi. Gökyüzünde reklam yayını yapmayı planlayan bir şirket, SpaceX ile iş birliğine hazırlanıyor. Böylece gökyüzünde reklamlar gösterilecek. Önümüzdeki yıllarda gökyüzüne baktığınız zaman herhangi bir markanın reklamını görebileceksiniz. Peki tam olarak nasıl olacak? İşte detaylar...

Gökyüzüne baktığınızda reklamları göreceksiniz! SpaceX’in yeni çılgın projesi ortaya çıktı

Reklamlar neredeyse hayatımızın her alanında, her noktasında karşımıza çıkıyor. Televiyonda veya internete girdiğinizde web sayfasının bir yerinden reklamlar kendini gösteriyor. Dışarı çıkıp dolaşırken, panolarda, binaların bazı kısımlarında reklam ilanları yer alıyor. Ancak SpaceX reklam çalışmalarını üst bir noktaya taşıyacak. Bundan sonra reklamlar gökyüzünde görünecek! Elon Musk'ın sahibi olduğu şirket, en uçuk reklam projesi için Kanadalı bir startup projesiyle ortaklık kurmaya hazırlanıyor.

Gökyüzüne baktığınızda reklamları göreceksiniz! SpaceX’in yeni çılgın projesi ortaya çıktı

Geometric Energy Corporation (GEC)'ın ortak kurucusu ve CEO'su Samuel Reid, yörüngeye bir reklam uydusu göndermek üzere SpaceX'le ortaklık kurulacağını duyurdu. CubeSat adındaki uydu, Reid'in ifadelerine göre markaların gökyüzündeki savaşına araç olacak.

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Gökyüzüne baktığınızda reklamları göreceksiniz! SpaceX’in yeni çılgın projesi ortaya çıktı

Geometric Energy Corporation'ın SpaceX desteğiyle uzaya göndermeyi planladığı CubeSat uydusu, üzerinde dev bir ekran barındıracak. İnsanlar da ücret karşılığında reklamlarını bu uyduya gönderebilecek. Şirketlerin logoları, gözden kaçmayan bir şekilde, gökyüzünde Ay gibi parlayacak.

Gökyüzüne baktığınızda reklamları göreceksiniz! SpaceX’in yeni çılgın projesi ortaya çıktı

Uyduya reklam verme şansı yakalamak için yapılması gereken ise basit: Diğer taliplerden daha yüksek ücret teklifi vermek. Belli süre için en yüksek ücreti verdiği takdirde herkes, CubeSat'a reklam verebilecek.

Gökyüzüne baktığınızda reklamları göreceksiniz! SpaceX’in yeni çılgın projesi ortaya çıktı

Bu olanağın neden olabileceği ufak sorunları CEO Reid, şu sözlerle açıklıyor: "Reklam olarak logolarını uyduya koymak isteyen şirketler olabilir ya da daha kişisel ya da sanatsal girişimlerde bulunulabilir. Belki de ünlü markalar logolarını CubeSat'a vermek için yarışa girebilir.

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