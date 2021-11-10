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Haberler Galeri Google Chrome kullanıcılarının birçoğu bunu bilmiyor! İnternette gezinirken iz bırakmak istemiyorsanız...
Giriş Tarihi: 10.11.2021 15:00 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 15:05

Google Chrome kullanıcılarının birçoğu bunu bilmiyor! İnternette gezinirken iz bırakmak istemiyorsanız...

Geçtiğimiz günlerde Google'ın siber güvenlik ekibi, Chrome'da kritik olarak nitelendirilen sıfır gün (Zero Day) açıkları buldu ve hızlıca müdahale etti. Teknoloji devi, popüler tarayıcıda hataları düzeltip, açıkları kapatırken diğer yandan da yeni özellikler üstünde çalışmaya devam ediyor. Raporlananlara göre önümüzdeki haftalarda Chrome'a birkaç yeni özellik eklenebilir. Google, her ne kadar Chrome'da yeni özelliklere yer verse de, aslında tarayıcı içine gizlediği bir takım mevcut özellikler de var. Mesela internette gezinirken arkanızda hiç iz bırakmayabilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Chrome'un gizli özellikleri nedir? Başka neler yapılabiliyor? Lafı daha fazla uzatmadan tarayıcının pek bilinmeyen özelliklerine daha yakından bakalım.

Google Chrome kullanıcılarının birçoğu bunu bilmiyor! İnternette gezinirken iz bırakmak istemiyorsanız...

Google'ın en çok kullanıcısı olan uygulaması Chrome tarayıcısı. Mountain View merkezli teknoloji devi, Chrome'u daha iyi hale getirmek ve kullanımı iyileştirmek için çeşitli geliştirmeler yapıyor. Yeni özellikleri Chrome'un bünyesine ekliyor. Bunlarla birlikte Chrome'un mevcut olan ama az bilinen yararlı özellikleri de var. Bu özellikleri bilmeniz kullanımı bir adım daha öteye taşıyacak.

Google Chrome'u gerçek anlamda ne kadar kullanıyorsunuz? Chrome'da yeni sekme açmak ve belirli bir takım özellikler dışında başka özelliklerini denediniz mi?

Hatırlatmakta fayda var; burada bahsi geçen özelliklerin büyük bir çoğunluğu, Chrome'un masaüstü versiyonlarında geçerli.

Google Chrome kullanıcılarının birçoğu bunu bilmiyor! İnternette gezinirken iz bırakmak istemiyorsanız...

Arka planda yeni bir sekmeye bir bağlantı açmak istediğinizde ve yaptığınız işi bölmek istemediğinizde, Ctrl- veya Cmd- tuşunu basılı tutun ve tıklayın. Yepyeni bir pencerede bir bağlantı açmak için, bunun yerine Shift tuşunu kullanın.

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Google Chrome kullanıcılarının birçoğu bunu bilmiyor! İnternette gezinirken iz bırakmak istemiyorsanız...

Muhtemelen sayfayı aşağı kaydırmak için Boşluk çubuğuna basabileceğinizi biliyorsunuzdur, ancak bu kısayolun başka bir tarafı da var: Shift'e ve Space çubuğuna birlikte basarsanız, Chrome tam tersini yapar ve tam sayfayı yukarı kaydırır.

Google Chrome kullanıcılarının birçoğu bunu bilmiyor! İnternette gezinirken iz bırakmak istemiyorsanız...

Bir sekmeyi yanlışlıkla kapatırsanız Ctrl- veya Cmd-Shift-T tuşlarına basın. Chrome, en son kapatılan sekmeniz, hiçbir şey olmamış gibi yeniden açılır. (Kurtarmak için birden fazla sekme varsa, bunu birçok kez yapabilirsiniz.)

Google Chrome kullanıcılarının birçoğu bunu bilmiyor! İnternette gezinirken iz bırakmak istemiyorsanız...

Bir grup sekme açtığınızda ve daha sonra tüm oturumda üstte kalmalarını istediğinizde Ctrl-Shift-D'ye basın. Bu, tüm açık sekmelerinizi kolay erişim için bir klasöre kaydetmenize izin verir. Onları geri yüklemek için, yer işaretlerinizdeki klasörde sağa tıklayın ve "Tümünü aç" veya "Tümünü yeni pencerede aç"ı seçin.

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