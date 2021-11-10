Google Chrome kullanıcılarının birçoğu bunu bilmiyor! İnternette gezinirken iz bırakmak istemiyorsanız...

Google'ın en çok kullanıcısı olan uygulaması Chrome tarayıcısı. Mountain View merkezli teknoloji devi, Chrome'u daha iyi hale getirmek ve kullanımı iyileştirmek için çeşitli geliştirmeler yapıyor. Yeni özellikleri Chrome'un bünyesine ekliyor. Bunlarla birlikte Chrome'un mevcut olan ama az bilinen yararlı özellikleri de var. Bu özellikleri bilmeniz kullanımı bir adım daha öteye taşıyacak.

Google Chrome'u gerçek anlamda ne kadar kullanıyorsunuz? Chrome'da yeni sekme açmak ve belirli bir takım özellikler dışında başka özelliklerini denediniz mi?

Hatırlatmakta fayda var; burada bahsi geçen özelliklerin büyük bir çoğunluğu, Chrome'un masaüstü versiyonlarında geçerli.