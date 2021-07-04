Google Chrome'a bomba özellik geliyor! Artık o siteleri ziyaret etmek istediğinizde...

Bunun yanı sıra HTTPS kullanmayan fakat yine de sürekli girdiğiniz bir site varsa istisna olarak kaydedebileceksiniz. Bunu yaptığınızda Chrome, daha sonra o siteye girmek istediğinizde sizleri uyarmayacak. Bu özelliğin hala geliştirilmekte olduğunu ve yeni Chrome sürümleriyle gelmesinin beklendiğini belirtelim. Bu da ağustos ve eylül aylarında paylaşılacak olan yeni sürümle birlikte özelliğin de erişime açılacağına işaret ediyor.

(Webtekno)